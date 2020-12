Exclusivo: un perito explica cómo se arman los identikits policiales

Alberto "Budy" Suárez se dedica a dibujar. Pero sus dibujos son especiales: sirven para encontrar personas. En base a descripciones y fotos, realiza identikits en los que se ve cómo debería ser esa cara que a lo mejor se perdió de vista hace años. Retirado de la Policía Científica de Provincia de Buenos Aires, ahora trabaja en una consultora privada que de vez en cuando colabora con retratos ad honorem para casos resonantes. Este miércoles, además, conversó con El Permitido en MDZ Radio y contó los secretos de su profesión.

Habló, por ejemplo, de cómo aportó en la investigación sobre la desaparición de María Cash. Semanas atrás, Suárez presentó un retrato actualizado de la mujer, de quien nada se sabe desde 2011, cuando tenía 29 años y andaba de viaje por Salta. Hoy tendría 39: delinear lo que el tiempo puede haber tallado en esas facciones no es tarea sencilla.

"Yo trabajo como quien dibuja a mano sobre papel, pero sobre una tablet", detalló el entrevistado. Y elaboró: "en estos asuntos, no existe ningún software que pueda suplir al ser humano, porque si bien se utiliza tecnología, se hace un estudio sobre cómo sería el comportamiento de los músculos y los tejidos, a lo que se suman cuestiones genéticas y otras variables".

Una rara inquietud

Existen muchos identikits famosos. El del Unabomber, aquel terrorista que enviaba sobres explosivos para protestar contra el rumbo de la civilización, recorrió las pantallas del mundo. O el de D.B. Cooper, que en 1971 secuestró un avión, recibió un rescate de 200.000 dólares y -ya en vuelo- se tiró de un paracaídas dinero en mano y sin dejar rastro. Entre el misterio y la pesquisa policial, este tipo de retratos genera una especie de inquietud difícil de poner en palabras.

El de D.B. Cooper es uno de los identikits más conocidos.

Suarez lo interpreta desde lo profesional: "nosotros siempre decimos que el control de calidad está en las familias de las personas que dibujamos. Porque la gente mucha veces no reconoce lo que ve en la ilustración. Sin embargo la opinión de la familia sí tiene un peso. En el caso María Cash, de hecho, se habían hecho retratos anteriores y ellos no la habían reconocido. En cambio cuando les mostré el mío la vieron inmediatamente: 'Es María pero con más años', me dijeron".

En otras ocasiones, la familia de la persona desaparecida se resiste a la nueva imagen. La niega. "Siempre me quedó grabado un caso de México, en el que hice la proyección de un nene que tenía tres años al desaparecer y en el momento del dibujo debía tener unos ocho. La madre me repetía: 'pero escuche, ese nene que usted hizo es más grande que el mío'. Claro: conservaba en su mente el recuerdo del nene cuando estaba con ella".

Con las app no alcanza

Últimamente se han puesto de moda algunas aplicaciones en las que uno sube una foto y mediante mecanismos de inteligencia artificial se "altera" la cara para ver cómo sería en su vejez. "Mi trabajo -aclara el perito- es muy diferente. Porque no solo se estudia la parte ósea, sino que se incluye lo fenotípico y lo que transmiten los padres a través de los genes. Eso le da un nivel de precisión muy diferente".

A veces, la tarea se vuelve sumamente compleja. Por ejemplo con Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció en Tierra del Fuego en 2008. En los próximos días, la menor estaría por cumplir 16. Y es mucho tiempo. "Por eso el proceso para hacer los retratos nos toma meses. Ojo, no en todos los casos se puede hacer. Cada tanto me llegan pedidos con imágenes que no son las adecuadas, y entonces les digo que no es posible porque nos falta información. Con Sofía, en cambio, hemos logrado representaciones en varios momentos de su vida".

El Juez de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Daniel Cesari Hernández autorizó la distribución a los medios de prensa provincial y nacional de las dos imágenes con las versiones del rostro actualizado de Sofía Herrera pic.twitter.com/kPBKyBQSWW — Justicia Tierra del Fuego (@justiciatdf) September 25, 2020