Se tiró del segundo piso para evitar que lo pescaran con su amante

Transcurría el mediodía del lunes en el barrio Rivadavia de San Juan cuando un sujeto que estaba pasando un buen momento con su amante notó que alguien se acercaba. Toc, toc. Eran pasos. Al intuir que se trataba del marido de la mujer, el hombre quiso imitar la cinematográfica escena del "pata de lana" que se escapa por la cornisa. Salió por la ventana del segundo piso en el que estaba y quiso escalar hacia abajo. Pero le salió mal.

Su cuerpo impactó sobre el suelo de la planta baja y los vecinos llamaron a una ambulancia, ya que aunque el herido lo intentaba no se podía levantar.

Con el paso de las horas, la chismografía local completó la historia. Las versiones que publican los medios de la vecina provincia sugieren que se trata de un muchacho de 29 años que escuchó los pasos del marido ascendiendo la escalera, lo que lo impulsó a abrir la ventana y finalmente saltar desde unos 6 metros.

¿Y la mujer? No está claro cuál fue su actitud. La mayoría de los reportes indican que no se asomó y "disimuló" saludando al marido que llegaba, cual si no pasara nada. Mientras, una ambulancia trasladó al maltrecho amante al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

En la lengua popular, un "pata de lana" es una persona que ingresa con sigilo en hogar ajeno -en silencio, como quien camina con pies de lana-. En general, el propósito de esa visita es erótico; y se produce a escondidas de la pareja oficial.