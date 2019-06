Mendoza tendrá su primera feria de ciencias para jardines maternales

Comúnmente minimizados o relegados de los eventos oficiales, los jardines maternales carecen de espacios donde tengan oportunidades para difundir sus actividades y conocer e intercambiar experiencias en pos de mejorar su calidad educativa. Pero esa realidad comenzará a cambiar con la realización del ‘Luditec: Jugar, descubrir y aprender’, una feria de ciencias exclusiva para esas instituciones, en la que además se incorporarán los centros de actividades educativas (CAE), que pondrá en valor sus proyectos de aprendizaje y buscará incidir de manera positiva sobre los niños en su desarrollo socio-emocional, autoestima y adquisición de habilidades sociales.

Esta novedosa feria, planificada por la Dirección General de Escuelas (DGE) a través de la articulación de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, se enfocará en los contenidos definidos por los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios del Nivel (NAP) respecto a la enseñanza en las artes, la tecnología, las ciencias y el deporte, como también en el entorno socioeducativo y el lenguaje comunicativo, mediante el juego observado como proyecto educativo.

Según la DGE, el Luditec tiene como principales objetivos el impulsar la cooperación y la articulación entre los diferentes establecimientos y niveles educativos; promover en los niños y niñas el juego, la investigación, el descubrimiento y la experimentación en distintos campos de conocimiento; articular los proyectos y experiencias de indagación en ciencias, arte, tecnología y deporte con la comunidad educativa; y promover el desarrollo de habilidades sociales a partir de la instrumentación de proyectos de investigación cooperativos.

Carlos Daparo, director de Educación Técnica y Trabajo, contó a MDZ que esta iniciativa nació “al detectar que en las ferias de ciencias no se tenían en cuenta a los jardines maternales, dado que no están dentro del sistema educativo formal”. En ese sentido, mencionó que “era un sector que demandaba una atención especial y al que no se le prestaba consideración alguna en las ferias, por no cumplir los requisitos que se exigen a otras instituciones”.

Por ello, consideró el funcionario, “es importante tenerlos en cuenta generando espacios de difusión para los chicos, ya que son parte de un incentivo de enseñanza y aprendizaje. Todo lo que los niños aprenden de los 45 días a los cuatro años debería ser tan relevante como lo que continúan aprendiendo durante el resto de sus vidas”.

“La idea es que los chicos, a partir de descubrir nuevos conocimientos, progresen como futuros generadores de tecnologías e información. Se trata de ‘aprender jugando’, acercándolos desde chiquitos a la ciencia, la tecnología y la innovación”, aclaró Daparo.

También Luditec permitirá a los jardines maternales y CAE mostrar cómo trabajan en conjunto con las familias, un valor social que facilita el aprendizaje conjunto de la comunidad, y al mismo tiempo incentivar a los docentes a continuar con su trabajo de enseñanza planificada.

Luego del lanzamiento oficial y la capacitación a docentes y directivos que cumplirán el rol de mediadores pedagógicos con los chicos, el Luditec actualmente está en etapa de inscripción, donde las instituciones interesadas en participar (más de 250 están habilitadas en toda la provincia) deben presentar sus proyectos con la documentación pertinente, con plazo máximo al 15 de julio inclusive. “Hemos invitado y persuadido a los municipios para que apoyen esta iniciativa y atraigan a los jardines maternales”, confesó el funcionario.

Se prevé que la feria provincial sea en septiembre, y si bien el lugar no está confirmado, sería en un importante espacio de la zona Este.