Mendoza amaneció con -4 °C y fue una de las mañanas más frías en varios años

Este lunes 30 de junio, Mendoza capital se despertó bajo una de las temperaturas más bajas que haya registrado en años: –4 °C. No hizo falta mirar el termómetro para sentirlo. Bastó con asomar la cara por la ventana o tocar el picaporte de una puerta para saber que la madrugada había sido gélida.

Calles con escarcha, autos cubiertos de hielo y un silencio apenas roto por el crujido de las hojas congeladas marcaron el arranque del día. El frío no solo sorprendió a quienes salían temprano, también llamó la atención de los especialistas que siguen de cerca la evolución del invierno.

Según los expertos, esta fue la mañana más fría en varios años. Y no se trata solo de una sensación: los registros muestran que alcanzar los –4 °C no es algo común. De hecho, solo en 57 oportunidades se llegó a temperaturas inferiores a –4,9 °C. Por eso, lo que se vivió en Mendoza no fue solo una helada fuerte más: fue un fenómeno que se suma al archivo de los inviernos más duros que recuerde la provincia.