La última carrera del año en Buenos Aires: con calor extremo y rock, más de 2.000 personas corrieron la San Silvestre
Más de dos mil runners participaron de la 15° edición de la San Silvestre Buenos Aires, una carrera marcada por las altas temperaturas.
El 31 de diciembre de 2025 tuvo un cierre a puro deporte, música y color en la Ciudad de Buenos Aires. En la zona del Obelisco porteño, en el barrio de Balvanera, se llevó a cabo la 15° edición de la tradicional carrera San Silvestre Buenos Aires, que reunió a más de dos mil corredores en una jornada atravesada por el calor extremo y el espíritu festivo de fin de año.
El momento de la llegada
La competencia no fue una edición más. Bajo el nombre de “San Silvestre Paranoica”, el evento contó con la participación estelar de Juan Sebastián “Juanse” Gutiérrez, guitarrista y vocalista de la histórica banda Ratones Paranoicos, quien musicalizó la previa de la largada ubicada en la intersección de Corrientes y Avenida 9 de Julio.
Desde una plataforma elevada, el músico interpretó clásicos del rock nacional como Vicio y Cowboy, encendiendo el clima entre los runners y el público presente. Cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, horario oficial de largada, Juanse anunció: “Ahora vamos a hacer la largada todos juntos”, y dio inicio a la carrera tocando Para Siempre, mientras los corredores avanzaban cantando y celebrando el último día del año.
El color también fue protagonista a lo largo del recorrido, ya que muchos participantes eligieron correr disfrazados, con pelucas llamativas o vestimentas originales, aportando un clima festivo que ya es característico de esta competencia.
El recorrido de la San Silvestre Buenos Aires
El circuito comenzó a metros del Obelisco y recorrió la Avenida de Mayo, la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo y Casa Rosada, continuó por Avenida Julio Roca y Avenida Belgrano hasta 9 de Julio. Luego siguió por Avenida Independencia hasta Paseo Colón y Avenida Leandro N. Alem, para finalmente retomar la Avenida Corrientes y regresar al punto de partida.
En una jornada marcada por la alerta naranja debido a las altas temperaturas, distintos puestos de hidratación estuvieron a lo largo del trayecto y dotaciones de bomberos colaboraron refrescando a los corredores para aliviar el impacto del calor.
A las 8.25 llegaron los tres primeros atletas en un final muy ajustado, tras poco más de 25 minutos de competencia. Apenas dos minutos después cruzó la meta la primera mujer, completando así una edición intensa y multitudinaria.
Con deporte, música y una gran convocatoria, la San Silvestre Buenos Aires volvió a consolidarse como una de las carreras más emblemáticas para despedir el año en la Ciudad, combinando running, rock nacional y espíritu festivo en pleno corazón porteño.