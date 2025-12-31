La última carrera del año en Buenos Aires: con calor extremo y rock, más de 2.000 personas corrieron la San Silvestre

Más de dos mil runners participaron de la 15° edición de la San Silvestre Buenos Aires, una carrera marcada por las altas temperaturas.

El 31 de diciembre de 2025 tuvo un cierre a puro deporte, música y color en la Ciudad de Buenos Aires. En la zona del Obelisco porteño, en el barrio de Balvanera, se llevó a cabo la 15° edición de la tradicional carrera San Silvestre Buenos Aires, que reunió a más de dos mil corredores en una jornada atravesada por el calor extremo y el espíritu festivo de fin de año.

El momento de la llegada carrera san silvestre La competencia no fue una edición más. Bajo el nombre de “San Silvestre Paranoica”, el evento contó con la participación estelar de Juan Sebastián “Juanse” Gutiérrez, guitarrista y vocalista de la histórica banda Ratones Paranoicos, quien musicalizó la previa de la largada ubicada en la intersección de Corrientes y Avenida 9 de Julio.

Desde una plataforma elevada, el músico interpretó clásicos del rock nacional como Vicio y Cowboy, encendiendo el clima entre los runners y el público presente. Cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, horario oficial de largada, Juanse anunció: “Ahora vamos a hacer la largada todos juntos”, y dio inicio a la carrera tocando Para Siempre, mientras los corredores avanzaban cantando y celebrando el último día del año.

El color también fue protagonista a lo largo del recorrido, ya que muchos participantes eligieron correr disfrazados, con pelucas llamativas o vestimentas originales, aportando un clima festivo que ya es característico de esta competencia.

El recorrido de la San Silvestre Buenos Aires san silvestre San Silvestre El circuito comenzó a metros del Obelisco y recorrió la Avenida de Mayo, la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña hasta Plaza de Mayo y Casa Rosada, continuó por Avenida Julio Roca y Avenida Belgrano hasta 9 de Julio. Luego siguió por Avenida Independencia hasta Paseo Colón y Avenida Leandro N. Alem, para finalmente retomar la Avenida Corrientes y regresar al punto de partida.