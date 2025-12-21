La Sparkling Big Band cierra un fin de semana navideño en Ciudad

Este sábado por la noche se llevó a cabo en la Plaza Independencia una celebración navideña multitudinaria, con la participación de cientos de mendocinos y turistas que se acercaron a disfrutar de la primera jornada de la cita denominada Ciudad Navideña .

Esta noche habrá una nueva actividad con la participación de la Sparkling Big Band en vivo y con entrada gratuita.

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Mendoza combina música, arte y tradiciones. La programación comenzó a las 19.30 con la obra teatral infantil Llena de magia de Navidad , presentada en el teatrino y especialmente pensada para los más pequeños. A partir de las 20, la plaza se llenó de ritmo con la intervención de Los Caporales, que recorrieron el espacio cantando villancicos navideños acompañados por una banda de percusión.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la llegada de Papá Noel , que convocó a cientos de niños y familias. La fila para saludarlo y tomarse fotos se extendió desde la fuente hasta el sector del Teatro Quintanilla, con más de 500 personas participando de una experiencia.

Luego, uno de los instantes más emotivos de la jornada: el encendido del pino navideño. Con la participación del público, que acompañó con una cuenta regresiva, se iluminó el árbol bajo la música y el canto de Griselda López Zalba. A continuación, el escenario recibió al Coro de Niños de la Ciudad , dirigido por Mariana Ledda.

La propuesta artística continuó con la presentación del Coro Municipal, que interpretó el mismo repertorio presentado recientemente en el Teatro Colón, y fue largamente ovacionado por el público. El cierre musical estuvo a cargo de la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por Mario Galván, con la participación de las cantantes invitadas Florencia Scarpetta y Johana Quinteros.

Además de los espectáculos, la Ciudad Navideña contó con patios de comidas, feria de artesanos y emprendedores, con muy buenos niveles de ventas durante toda la noche. Asimismo, el pan dulce solidario se agotó por completo, reflejando el acompañamiento del público a esta iniciativa solidaria.

La Sparkling Big Band y un domingo de celebración

La propuesta continúa este domingo 21 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, con la segunda y última jornada de la Ciudad Navideña en la Plaza Independencia. El gran cierre estará a cargo de la Sparkling Big Band, que pondrá ritmo y celebración a una noche pensada para seguir disfrutando en familia y despedir esta experiencia navideña en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad.