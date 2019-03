Evelyn es un fiel ejemplo de vocación, esfuerzo, pero principalmente de pasión. Es abogada desde los 24 años, con un estudio jurídico montado y las mejores expectativas por delante, pero no se sentía feliz. Nada la llenaba. Tras un complejo proceso, logró reencontrarse con su pasión: la literatura. Algo que en verdad siempre estuvo en su interior.

"Me empecé a plantear qué quería. No me sentía motivada, todo lo que hacía me pesaba. Había estudiado mucho, pero no me sentía bien trabajando", cuenta Evelyn Diaz Scifo.

Evelyn Diaz Scifo - Autora del libro "El Reino de Fairiel"

Con humildad, la joven de 28 años relata cómo fue transitar el camino para llegar a la literatura: " Empecé a encontrarme con lo que me gustaba hacer. Sentía que tenía que volver hacia la niñez y recordé que me gustaba escribir y crear historias. A los ocho años gané un concurso de cuentos en mi colegio. El mismo que hoy regalo cuando alguien se suscribe a mi página web".

Aquella búsqueda la llevó a reencontrarse con la pluma y todo lo que logró construir a partir de ese nuevo amor.

De niña escribía poemas, amaba la literatura, guardaba todo en una carpeta que nunca tiré y luego esos escritos los fui subiendo a mi web. Nunca pensé en la posibilidad de dedicarme a esto".

- ¿Cuál fue el punto de inflexión, lo que permitió que te conectaras nuevamente con la literatura?

-Estaba como perdida, cuando apareció en la tele un taller literario denominado Escribir un libro en 30 días. Lo conversé con mi marido, quien me alentó para realizarlo y me animé. Asistí al taller y escribí una historia de fantasía infantil.

- ¿Esa historia está vinculada a tu primer libro?

- Sí, ahí nació El Reino de Fairiel, que está inspirado en un sueño que tuve. Era de noche, yo veía un árbol lleno de hadas y elementos mágicos. En esa imagen basé todos los personajes de mi primer libro. Tiene que ver con un universo paralelo al nuestro. Un grupo de niños se conocen allí, se dan cuenta de que no pueden salir de ahí, por lo que comienzan a vivir como los habitantes del lugar, cuidando la naturaleza, celebrando todo con consciencia de unidad.

- ¿Existe el proyecto de un segundo libro?

- Sí, el primero se publicó en junio de 2018 y a fines de marzo de 2019 se publicará el segundo, que es parte de una trilogía. Mi segundo libro habla de la contaminación de lo océanos y la consecuencia que esto provoca en el universo; esto narrado en el medio de una historia de fantasía, donde se continúa con historias planteadas en la primera obra. Ya estoy escribiendo el tercer y último libro de esta trilogía.

- ¿En qué lugares se presentó tu libro?

- Lo presenté en la Feria del libro infantil y juvenil de la Nave Cultural de Mendoza. He participado de otras ferias y obtuve el Premio Cóndor mendocino. Ya llevamos tres ediciones del ejemplar y en algunos colegios donde he tenido la oportunidad de ir a presentarlo lo han convertido en lectura obligatoria.

Cuando voy a las escuelas intento motivar a los niños para que escriban y creen sus propias historias. Es muy importante generar el hábito de escribir".

- ¿ Cómo te reciben los niños y adolescentes en las escuelas? ¿Creés que tienen interés en la literatura?

- Me he sorprendido para bien. Visito distintos tipos de comunidades educativas, algunas rurales, y me fui enterando de que a muchos chicos y adolescentes les gusta escribir. Ellos conocen aplicaciones gratuitas, como Wattpad, que les permite descargar libros y realizar publicaciones. He percibido que les gusta la fantasía juvenil, los temas misteriosos, la magia, pero también las historias románticas.

-Utilizás tu página web y las redes para difundir tu obra. ¿Qué rol considerás que juegan las herramientas tecnológicas para los escritores?

- Son fundamentales para brindar accesibilidad a la lectura. La tecnología facilita la lectura para todos. Es un medio para leer y crecer, permite aprender nuevas técnicas, realizar cursos y principalmente llegar a más niños. Algunos escritores aún se rehúsan pero es la forma de que la gente te conozca.

Con editorial propia

Evelyn encontró muchas dificultadas a la hora de publicar su primer libro. Averiguó en varias editoriales y le parecían inaccesibles. Tuvo que conectarse con diseñadores, editores, correctores e imprentas hasta que logró concretar su sueño.

Desde ese momento, otros escritores comenzaron a contactarla para pedirle consejos. Fue allí cuando surgió la idea de armar su propio equipo y comenzó a ofrecer este servicio con un bajo costo que le permitiera ayudar principalmente a quienes no pueden publicar en una gran editorial.

