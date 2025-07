La inteligencia artificial redefine el futuro de las fundiciones metálicas

En el nuevo mapa de la competencia industrial global, las fundiciones de aluminio y otros metales están en una encrucijada crítica. Estas plantas, muchas construidas hace décadas, son adictas a la electricidad. Mientras el precio del kilovatio-hora sube empujado por la demanda de centros de datos, inteligencia artificial (IA) y criptominería, las fundiciones compiten por el mismo recurso con jugadores que tienen márgenes operativos superiores y acceso directo a capital en abundancia. Una planta de fundición no puede pagar la electricidad como la paga Amazon o Nvidia.

En este contexto, la única vía de supervivencia es la eficiencia. La lógica es simple: si los costos de producción no bajan, el producto final no compite contra el aluminio chino, subsidiado y energéticamente más barato. Los aranceles proteccionistas en EE.UU. o Europa son, en el mejor de los casos, paliativos. Pero ningún sistema basado en barreras puede sostener indefinidamente una industria ineficiente. Si el precio final no es competitivo, el cierre es cuestión de tiempo.