La Anmat prohibió una sutura médica, cánulas nasales y un sensor de oxígeno por ser ilegítimos

Anmat también prohibió cánulas nasales y un sensor de oxígeno de distintas marcas

Por otro lado, mediante la Disposición 3877/25, también publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, comercialización y distribución del producto “CPAP Nasal Cannula Kit, ARGYLE, sterile, silicone/for single use, manufactured by SHERWOOD medical USA, made in México. Distribuido en Argentina por EKIPOS SRL”, así como del sensor de presión de oxígeno identificado como “Smiths Medical, USA, Made in India, REF 3043, Lot U1042-1, SN 18307”.