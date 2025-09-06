Juegos, magia y sonrisas para cientos de niños que buscan "Crecer Felices"

Un Centro de Apoyo Educativo es un espacio al que asisten preadolescentes hasta 12 años y en donde se brinda apoyo escolar y social a niños con trayectorias débiles o en situación de complejidad. Estos centros también actividades lúdicas y talleres, y trabajan en red con otras instituciones para garantizar los derechos de los niños. Ahí interviene Crecer Felices, una Asociación Civil sin fines de lucro que funciona en la Ciudad de Mendoza desde el año 2008.

Crecer Felices está integrada por jóvenes voluntarios , que incorporan sus conocimientos, tiempos y habilidades para trabajar, dialogar y reflexionar sobre valores con niños y niñas, para dar así mayores posibilidades de inclusión y desarrollo en la sociedad de la que forman parte.

Semanalmente, los voluntarios asisten a talleres en Centros de Apoyo Educativo (CAE), que tienen una duración de dos horas y se dan durante el ciclo escolar. Allí se realizan diferentes actividades recreativas - juegos y propuestas lúdicas - en las que se busca establecer un vínculo con los niños y fomentar diversos valores como el respeto, la solidaridad, la creatividad, la igualdad y el amor.

Dentro de las propuestas de la fundación que lleva más de 17 años en pie, está el evento anual para celebrar el Día del Niño. Este año el evento se realizó el viernes 5 de septiembre en el Club Los Tordos. Allí estuvieron los 300 niños de los diferentes CAE a los que van los voluntarios de Crecer Felices: Picardías, Mi Solcito, Multicolores, Mundo Explorador, Mi Angelito, Monitos y Patitas Sueltas.

En qué consiste el evento del Día del Niño

Acompañados por docentes y directivos de las instituciones, los pequeños vivieron un día de juegos, risas y alegría. La jornada empezó temprano: a las 9 de la mañana ya estaban en Los Tordos. Allí, los más de 100 voluntarios que fueron a colaborar, les preparon un rico desayuno para luego los peequeños viajaran en el tiempo.

Precisamente, bajo la temática "Viaje en el tiempo" iniciaron los juegos. Los mismos se dividieron en las estaciones Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Actualidad y Futuro. Desde dinosaurios a extraterrestres, los chicos tuvieron la posibilidad de explorar y experimentar las actividades lúdicas que hubo en cada estación.

Evento Crecer Felices Crecer Felices

El día continuó con unas hamburguesas para el almuerzo. Sentados en mesones, llegó el momento de conversar y compartir con sus compañeros. A pesar de ser parte de diferentes Centros de Apoyo, los pequeños también tuvieron su momento para compartir e intercambiar con el resto de los niños que estuvieron allí presentes.

Crecer Felices Los chicos disfrutaron de una jornada a pura diversión. Crecer Felices

Pasadas las 14 horas, aún quedaban sorpresas. En el tramo final del evento apareció la música y la magia. Al ver el show, las caras de los niños se iluminaron y las sonrisas invadieron sus caras. El cierre perfecto de un día que, para la gran mayoría, escapa de su cotidianeidad, lo que lo convierte en una jornada inolvidable.

día del niño los tordos proyecto crecer felices (4) El show de magia también fue parte del evento. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"El evento es un festejo para todos. Una experiencia inolvidable, enriquecedora y llena de sonrisas. Una huella cargada de felicidad que queda grabada en el corazón de todos los que somos parte. Por eso estamos tan agradecidos con cada voluntario, cada persona y cada marca que hace esto posible. Con cada abrazo, con cada juego y con cada sonrisa, hacemos posible que más chicos puedan Crecer Felices", expresaron desde la asociación, que trabajó a base de donaciones para hacer este día posible.