Internet de las Cosas: cómo el IoT de Telecom transforma las ciudades argentinas

Ciudades inteligentes: el nuevo paradigma de la gestión pública

El concepto de ciudad inteligente implica que el entorno urbano se comunica con quienes lo gestionan. Ya no se trata solo de tener más tecnología, sino de usar datos para mejorar la vida de los ciudadanos.

“Con IoT se puede optimizar el alumbrado público, detectar eventos de inseguridad con cámaras y AI, o rediseñar rutas de recolección de residuos para que los camiones solo pasen por los contenedores llenos”, explica Piñeiro.

El IoT interconecta la infraestructura urbana generando un flujo constante de datos cruciales sobre energía, presión hídrica, niveles de agua, movilidad urbana, calidad ambiental y otras variables, que permiten a municipios y organizaciones tomar decisiones informadas y estratégicas. Este tipo de mejoras reduce costos y mejora la experiencia urbana.

Qué pasa en Argentina: casos reales y desarrollo local

En la Smart City Expo de Santiago del Estero, Telecom compartió experiencias con autoridades provinciales y municipales. Allí se analizaron casos de uso concreto como:

Gestión hídrica en zonas inundables.

Servicios de comunicación y ubicación para fuerzas de seguridad y prevención.Turismo inteligente: medir flujos de visitantes, estacionalidad y comportamiento.

Estas soluciones ya se aplican en distintas ciudades argentinas y son parte de una estrategia de innovación pública basada en datos.

IoT en energía y medio ambiente: reducir consumo, reducir emisiones

Otra área clave donde avanza el IoT es la gestión energética. “Medir y optimizar el uso de energía permite reducir consumos entre un 5 y un 15% en pocos años. Eso se traduce en menos emisiones de gases de efecto invernadero”, señala Piñeiro.

Telecom acompaña políticas ambientales como la de la Ciudad de Buenos Aires, que busca reducir su huella de carbono. Las soluciones IoT permiten monitorear, ajustar y justificar inversiones futuras.

Salud, puertos y mantenimiento urbano: nuevos frentes para el IoT

Este año, Telecom está desarrollando propuestas específicas para:

Hospitales y clínicas, donde el consumo energético es altísimo y las soluciones apuntan a eficiencia operativa.

Gestión hídrica avanzada, con compuertas automáticas, medición de caudales y monitoreo en tiempo real.

Puertos inteligentes, con redes privadas móviles que garantizan conectividad segura para operaciones logísticas.

Cada uno de estos proyectos muestra cómo el IoT ya está impactando en múltiples sectores, con soluciones locales adaptadas a necesidades concretas.

La revolución invisible: por qué ya estamos viviendo con IoT

Aunque muchas personas aún no lo sepan, el Internet de las Cosas ya forma parte del día a día urbano. “Si una lámpara se quema y es reemplazada en pocas horas, es porque un sensor lo notificó automáticamente”, comenta Piñeiro.

"A la gente no le interesa la tecnología, sino vivir mejor. Y eso ya pasa gracias al IoT, aunque no siempre se vea", resume.

Gestionar infraestructura urbana —como sistemas cloacales, luminarias, estaciones eléctricas— sería imposible sin datos en tiempo real. El desafío es comunicar el impacto de estas herramientas a los ciudadanos.

IoT en Argentina: presente en crecimiento

En palabras de Piñeiro, “esto no es futuro, es presente acumulativo”. Día a día, el IoT mejora procesos, reduce tiempos de respuesta y aumenta la productividad en el sector público.

Telecom, con su amplio know-how acompaña a gobiernos, emprendimientos urbanos privados y empresas, a desarrollar ciudades inteligentes con soluciones tecnológicas innovadoras, de calidad mundial y tecnología de avanzada, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.