Insólito: creyeron que había caído un rayo pero se trataba de un asado en la terraza

Video: el SAME y los Bomberos trabajan en el lugar

Cayó un rayo en un edificio de microcentro

Qué relataron los vecinos

Luego un vecino denunció que un rayo había caído sobre el edificio. Por lo tanto, personal de los Bomberos y del SAME se hicieron presentes en el lugar del hecho. “Vimos una luz tremenda, un rayo muy fuerte”, expresó una vecina, en diálogo con TN. “El impacto fue muy fuerte”, manifestó. A su vez, detalló que no salió a la calle debido a que el estruendo la asustó. “Gracias a dios no pasó nada y está todo bien”, concluyó.