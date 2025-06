Inclusión: abre una feria con productos elaborados por personas con discapacidad

En Luzuriaga, Maipú, una feria está empezando a redefinir lo que entendemos por inclusión. Organizada por la Fundación Vinculat, esta propuesta , en su segunda edición, no es solo un evento donde se exhiben y venden productos elaborados por personas con discapacidad y sus familias. Es una una forma concreta de demostrar que la autonomía, el trabajo y la integración social son derechos, no favores.

La feria , que realizará su segundo encuentro el próximo 28 de junio en la sede de Luzuriaga de la fundación, no es solo un espacio de venta: es un espacio de validación social. Acá, las familias de los pacientes muestran lo que producen con esfuerzo y creatividad. Desde muebles realizados en MDF y bijouterie tejida, hasta vajilla artesanal y productos reciclados, los stands son una muestra de lo que ocurre cuando se cree en el potencial y no en la carencia.

El corazón de su trabajo es el acompañamiento terapéutico, esa figura aún poco comprendida fuera del ámbito profesional, pero que resulta vital en la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad o con trastornos mentales. Es alguien que está, que escucha, que habilita la autonomía desde lo concreto. Que acompaña en una salida, en una entrevista laboral, en un conflicto familiar.

Transformar desde la práctica

Feria Vinculat 2 La feria es mucho más que una vidriera y se ha consolidado como un acto de ciudadanía. Vinculat

Además de brindar atención clínica en salud mental y discapacidad con servicios que incluyen psicología, psiquiatría, neuropsicología y programas específicos para TEA o TCA, Vinculat sostiene un modelo social de salud. Uno que no se queda en la patología, sino que trabaja sobre las barreras sociales.

En esa línea, la feria también busca concientizar a la comunidad. “La inclusión no puede ser un discurso. Necesita escenarios reales, tangibles, donde la participación no sea simbólica sino efectiva”, destacaron desde la organización.

Más que una fundación, una red

Vinculat también articula con municipios, empresas y otras organizaciones. En el programa CRISALIDAT, por ejemplo, personas con discapacidad mayores de 18 años reciben formación para la vida autónoma, habilidades laborales y herramientas para el emprendimiento.

La idea, explican, es sencilla y compleja a la vez: dejar de pensar a la discapacidad desde lo asistencial y empezar a construir ciudadanía. La organización busca inspirar otras instituciones a adoptar la inclusión como una práctica transformadora, remarcaron los directores.

Lo que vendrá

La segunda edición de la feria no solo confirma la continuidad del proyecto, sino que evidencia un paso más en una construcción colectiva que no para de crecer. Vinculat no solo acompaña: propone, incomoda, interpela. Y demuestra que la inclusión no es una utopía, sino una realidad que puede, y debe, organizar nuestras ciudades.

