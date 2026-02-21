Impactante tormenta se desató en Mendoza: calles inundadas, ramas caídas y granizo en algunos departamentos

La tormenta comenzó en horas de la tarde y afectó a diversos departamentos del Gran Mendoza y zona Este. El pronóstico para mañana.

El pronóstico del SMN anticipa un domingo con tormentas fuertes y granizo en gran parte de Argentina.

Una impactante tormenta se desató este sábado por la noche en amplias zonas de la provincia, con un fuerte impacto en el Gran Mendoza, donde se registraron intensas lluvias, inundaciones y caída de ramas de árboles. También en la Zona Este y en el norte.

Tal y como se indicó en el pronóstico meteorológico, la lluvia en el centro provincial comenzó pasadas las 20.30 y se extendió durante aproximadamente una hora. El caudal generó anegaciones de calles y los usuarios de las mismas comenzaron a registrar en videos el caudal de agua circulando por la calzada.

De hecho, algunos colectivos que se encontraban en servicio en el momento en el que se desató la lluvia con más fuerza debieron detener su marcha porque el agua llegaba hasta el piso del mismo.

En caso de asistir a una emergencia, podés comunicarte al número 0800 222 0857.