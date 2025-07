Horóscopo: los signos zodiacales que tienen fama de intensos, pero en el fondo solo quieren sentirse seguros

En el horóscopo, la intensidad muchas veces se malinterpreta. Se la asocia con exageración, drama o desborde. Pero en algunos casos, esa energía fuerte no es otra cosa que una forma de proteger lo que se siente. Para algunos signos zodiacales, mostrarse intensos es una estrategia inconsciente para no ser heridos, para sostener lo que aman o para no perder el control de lo que sienten.