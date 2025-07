Horóscopo: los signos zodiacales que no saben cerrar ciclos y siguen mirando atrás

astrología, horóscopo, La astrología señala a quienes insisten en revivir vínculos ya agotados. Shutterstock

El horóscopo ayuda a superarte como persona

Escorpio también suele quedar atrapado en lo que ya no es. No tanto desde la nostalgia, sino desde la intensidad emocional. Si una relación terminó de forma ambigua, si hubo traición o secretos, escorpio no deja pasar fácilmente. Guarda recuerdos, detalles, y hasta reproches que no se animó a decir. Le cuesta perdonar, pero aún más le cuesta olvidar. Su forma de procesar los cierres es atravesándolos una y otra vez.