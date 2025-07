Horóscopo: los signos zodiacales que no conviene molestar cuando están de mal humor

En el horóscopo , hay signos zodiacales que, cuando están de mal humor, se vuelven poco tolerantes, impulsivos o simplemente inabordables. No se trata de que sean malas personas ni difíciles en general, sino de que sus emociones se intensifican y es mejor no presionarlos. Darles espacio, tiempo y silencio puede ser una forma de cuidarlos… y de evitar conflictos innecesarios.

Aries es uno de los signos más reactivos cuando algo le molesta. Su carácter impulsivo y su fuego interno hacen que, si se siente presionado en un mal momento, explote sin filtro. No mide sus palabras ni sus gestos, y suele arrepentirse después. Pero en caliente, aries no negocia. Lo mejor: darle espacio hasta que se le pase.

Otro signo zodiacal que conviene no molestar cuando está irritable es escorpio. Su mal humor no siempre es visible, pero se nota en su mirada, en su silencio cortante o en sus respuestas breves. Escorpio no grita, pero puede herir con pocas palabras. Y lo que más lo enfurece es sentir que no se respetan sus tiempos. Forzarlo a hablar solo empeora las cosas.