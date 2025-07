Fórmula 1: nada me da miedo, pero todo puede esfumarse

No sólo ha sido ídolo en nuestro país sino también un referente a nivel mundial. En la película recientemente estrenada, Fórmula 1 , dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt , el actor compone a un piloto de competición que sale de su retiro y nos enseña cómo una persona con experiencia puede convertirse en mentor para formar equipo con un piloto más joven. Argumento crucial para una sociedad donde lo que huele a viejo es sinónimo de descartable.

La traición es un acto de deslealtad o engaño hacia alguien o algo en quien se tiene confianza y puede tener consecuencias emocionales y sociales graves que generan resentimiento y daño a las relaciones personales o profesionales. Parece que es un sentimiento que no sólo atraviesa al film sino a la sociedad toda. Todos, en alguna medida, nos sentimos en algún momento traicionados y quizás sea producto que nos ilusionamos con las cosas, con los momentos vividos, con las relaciones afectivas, familiares, profesionales. Eso nos da un gusto amargo.

¡Carpe diem! Frase latina que se traduce como “aprovecha el día” o “vive el momento” y refiere a la idea de aprovechar al máximo el presente. La frase pronunciada a veces cotidianamente, se originó en un poema del poeta romano Horacio y se ha convertido en un lema popular. La vida es breve y efímera. No dejar pasar las oportunidades y experiencias que se nos presentan. Y, sobre todo, (¡qué difícil es!) disfrutar de la vida. Encontrar placer y satisfacción en las cosas simples. Hay algunas claves para ello:

Despertad con gratitud.

Hacer lo que nos gusta.

Aprovechar los momentos.

No quedarse con la duda de qué hubiera pasado. En la mayoría de las veces, tomar riesgos es el modo de aprovechar oportunidades.

Disfrutar de la naturaleza.

Conectarse con los otros.

Fórmula 1 puede leerse como metáfora

Donde la vida personal puede transformarse en una carrera de obstáculos y cómo está en nosotros construir una estrategia, táctica y política para recorrer aquellos circuitos donde no sólo importa participar sino vencerlos. Enfrentarlos. Atravesarlos. Salir victoriosos.

MOTTA3.jpg “ADN de Campeón. Radiografía de un as de la fórmula 1” de Paz Zubiri. Gentileza.

La película es excelente y, si usted, lector, quiere completar información acerca de la Fórmula 1 en general, no deje de leer “400 preguntas y respuestas sobre Fórmula 1” de Mariano Colombo (2025, Editorial Ateneo) y “ADN de Campeón. Radiografía de un as de la Fórmula 1” de Paz Zubiri (una biografía no autorizada de Franco Colapinto). (2025, Editorial Ateneo). Ambas publicaciones que coinciden con este gran film.

