Está preso por violencia de género y su esposa culpa a una vecina

Con cartel donde se leía "Justicia por mi marido. A usted fiscal Romano", una mujer se encadenó esta mañana a un poste en la puerta de los tribunales de San Rafael para reclamar por la libertad de su marido.

El hombre en cuestión está detenido en el marco de una causa por violencia de género, instruida por el fiscal Mauricio Romano, según informó Diario San Rafael.

En fuertes declaraciones a una radio local, Sofía Salva explicó que tomó esta decisión porque sostiene que no la escuchan: "Me tomaron declaración la semana pasada y hace ocho días que no tengo respuestas. A mi marido lo tienen detenido en base a un llamado de una vecina que aseguró escuchar una discusión. La policía llegó a mi casa, me preguntaron si estaba todo bien; les dije que sí y aseguré que mi marido no me había pegado".

A pesar de la defensa de su esposa, el detenido tiene un antecedente por violencia de género realizada por la misma mujer que hoy reclama en tribunales, a partir de lo cual recibió una condena de 4 años de prisión. "Fue una falsa denuncia, nunca me golpeó", insiste ahora.

Salva aseguró que continuará con su medida de protesta hasta que el fiscal Romano le dé una respuesta positiva. Mientras tanto, dado los antecedentes del hombre y la condena por violencia de género que pesan sobre él, continuará preso hasta llegar al fondo de lo ocurrido hace unos días en la casa que comparte la pareja.

Fuente: Diario San Rafael