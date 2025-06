El fenómeno viral de Felipe llega al álbum de Karol G y genera debate por plagio

Ante la ola de críticas, Karol G salió al cruce y aclaró que no hubo plagio: “Una cosa es inspiración y otra es copiarse”, dijo. Además, confirmó que Felipe y su familia forman parte del tema. “Tengo a Felipe en la canción, él y su familia participan”, aseguró en sus redes.

Mira el video viral

Embed - Karol G Aclara La Polémica De Felipe

La cantante también explicó que no es el único sample en el álbum: “Tengo samples en LATINA FOREVA, Cuando me muera te olvido y en Tropicoqueta, no más”. De esta forma, buscó cerrar la polémica y enmarcar su obra como un homenaje a los sonidos que la inspiran y a fenómenos culturales que marcaron a una generación.