Cigarrillos electrónicos: el "chupete electrónico" que destruye pulmones

Falta de regulación y campañas de concientización

La SAP reclama políticas públicas urgentes. "No hay campañas nacionales como con el tabaco. Los padres no saben qué consumen sus hijos, y los pediatras no están entrenados para preguntar sobre estos hábitos", afirmó. Braschi insistió en que la solución requiere educación y regulación: "Las campañas deben ser masivas, en colegios y medios, para que se entienda que no son inocuos".