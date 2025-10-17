Cáncer y salud mental: el rol de la psicooncología y su impacto en los pacientes

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama , una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia y promover la detección temprana de la enfermedad.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas. Se trata de una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y que es causada por la multiplicación anormal de las células de la mama, que forman un tumor maligno. Los últimos datos disponibles indican que en Mendoza hay cerca de 750 casos nuevos y fallecen 300 personas al año.

"Cuando preguntan por factores de riesgo, se habla de tabaquismo, alcoholismo, la obesidad, que sí, son factores de riesgo, pero lo principal es la salud mental. Si uno se pone pensar qué te lleva a fumar de manera exagerada o a no hacer actividad física, es tu estado de ánimo. Entonces lo primordial es la salud mental", señaló Paola Spuri, jefa de la Unidad de Mastología Pública de Mendoza.

La psicooncología es una rama de la psicología clínica que busca acompañar de manera integral a pacientes con cáncer y a su entorno, en las diferentes etapas de la enfermedad: desde el diagnóstico, el tratamiento, la etapa de alta o remisión, hasta una posible vuelta de la enfermedad, un avance del cáncer o la etapa de los cuidados paliativos.

"Es un cuidado psicosocial del paciente porque busca integrar no solo a la persona que está transitando una enfermedad oncológica, sino también a su familia o a las personas que lo acompañan. Se diseña un modelo de tratamiento desde la mirada del paciente y teniendo en cuenta todo lo que transita la persona en su enfermedad", expresó la psicooncóloga Milagros Rómoli (Mat. 4480).

La psicooncología ocupa un rol fundamental en el tratamiento contra el cáncer. Shutterstock

La palabra cáncer suele encerrar angustia, temor, ansiedad, incertidumbre. En el medio están los duelos. La psicooncología está para enfrentar, acompañado y con asistencia profesional, todos estos cambios.

"La persona con cáncer experimenta muchos duelos. Duelo por la pérdida del cuerpo sano, duelo por la sensación de pérdida de control en donde algo viene y no sé qué va a pasar, duelo por el cambio de actividades, por la pérdida de actividades cotidianas o por el lugar que ocupa esa persona en la vida de las personas, duelo por los cambios físicos que surgen. Es muy importante abordar todo esto y acompañarlo", especificó la experta.

El tabú del cáncer

"La muerte es tabú y la palabra cáncer una metáfora de insulto. Es algo sumamente tabú, que se busca no hablar para, entre comillas, no llamarlo. Y cuanto está, es muy difícil acompañarlo", expresó la psicooncóloga.

Si bien la psicoonología es una rama de la psicología que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, y que surge como una necesidad de parte de la población que empieza a buscar ayuda y acompañamiento, aún genera resistencia en determinados sectores.

"En gran parte de los pacientes con cáncer aún hay resistencia a la terapia. Aparecen pensamientos como `yo estoy bien; me voy a curar; no necesito a nadie porque yo sé lo que tengo que hacer´. De a poco necesitamos empezar a pensar que es necesario abordar la salud mental en una etapa tan difícil de la vida", agregó.

Cáncer de mama en Argentina

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en el país se registran más de 20.000 nuevos casos por año.

De acuerdo al informe "Reducir la brecha de equidad", elaborado por The Economist Impact con apoyo de MSD Argentina, el país se ubica en tercer lugar dentro de los diferentes países de América Latina. La prevalencia del cáncer de mama en Argentina alcanzó 675,9 por cada 100.000 mujeres, frente a 463,5 en la región.

El autoexamen mamario es una herramienta fundamental para detectar precozmente el cáncer de mama. Foto: Shutterstock.

Sin embargo, la detección temprana aumenta la posibilidad de cura en más de un 90%. Según la Sociedad Argentina de Mastología, se recomiendan una mamografía basal a los 35 años y luego, a partir de los 40 años, en forma anual. En el caso de existir antecedente, explican que el control debe comenzar a los 35 años. El objetivo es aumentar las posibilidades de un diagnóstico oportuno, tratamiento y curación.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama, es importante recordar que acceder a información confiable, realizar los controles médicos correspondientes y aplicar medidas de prevención, son acciones simples que pueden cambiar el curso de la enfermedad.