Bariloche avanza con un vallado para proteger el monumento a Julio Argentino Roca

Voces en contra de un Ente municipal en Bariloche

Sin embargo, la propuesta no goza de consenso en el Ente Municipal de Patrimonio Histórico y Urbanístico, que reúne a distintos actores como el Concejo Deliberante, Parques Nacionales y la Cámara de Turismo. La concejala Roxana Ferreyra, por ejemplo, puso en duda la legalidad del aval nacional, argumentando que no fue tramitado a través del ente, y consideró que destinar recursos municipales a ese fin no es prioritario.