Banco Nación te devuelve hasta $24.000 en compras de supermercados

Si usás una tarjeta de crédito, el reintegro no se ve de inmediato. Puede tardar hasta dos resúmenes en aparecer, así que conviene tenerlo en cuenta para no confundirse. En cambio, con débito o prepaga, el dinero vuelve en un plazo de hasta 30 días hábiles. Es decir, no es instantáneo, pero llega.

También hay que saber que el beneficio no se acumula con otras promociones del supermercado. Si justo hay otra rebaja o un descuento del local, no se combinan. Además, no aplica si la cuenta está en mora, si está bloqueada o si se usa una tarjeta Maestro, que no participa del programa.

Qué productos no entran en la promoción

Hay un grupo de productos que no generan reintegro, sobre todo en el rubro vinos y bebidas de alta gama. Algunas etiquetas como Rutini, Catena Zapata, Chandon, Luigi Bosca, Trumpeter, entre otras, están excluidas. Tampoco entran las compras de más de 24 unidades de un mismo producto, algo que suele apuntar a evitar reventas o compras al por mayor.

Más allá de eso, la mayoría de los productos de góndola sí aplican. Por eso, si uno organiza bien las compras de la semana, puede aprovechar para llevar lo necesario —desde alimentos hasta productos de limpieza o higiene personal— y recuperar una parte del gasto.

Varios bancos y supermercados ofrecen descuentos Foto: Shutterstock La promoción del Banco Nación no requiere hacer trámites ni anotarse en ningún lado. Foto: Shutterstock

Un alivio real para quienes hacen las compras del hogar

En tiempos donde llenar el changuito se siente cada vez más pesado, que el banco reintegre parte del gasto no es un detalle menor. La promoción no requiere hacer trámites ni anotarse en ningún lado. Solo hay que usar la tarjeta correcta, en el lugar correcto y el día indicado.

Con un poco de organización, se puede convertir el martes en el mejor día para hacer las compras grandes del hogar. Y si cada semana se llega al tope, a fin de mes el ahorro se nota. No resuelve todo, claro, pero es una ayuda concreta y fácil de usar que puede marcar una diferencia en el bolsillo.