Banco Nación renueva una promoción exclusiva para jubilados

El descuento se aplica al momento de la compra, y el reintegro —es decir, el dinero que se devuelve— se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación. Todo va directamente a la cuenta bancaria del jubilado que hizo la compra. No hace falta presentar cupones ni hacer reclamos: el sistema lo hace automáticamente, mientras se respeten las condiciones.

Vale aclarar que no se incluyen los pagos con saldo en cuenta ni otros medios de pago fuera de MODO. Además, el reintegro tiene un tope de $10.000 por mes y por cliente, considerando el CUIT. Si la persona usa más de una tarjeta, los montos se suman hasta llegar al máximo permitido.

Una ayuda concreta cada lunes

Esta promoción del Banco Nación está disponible solo los días lunes. Esa elección no es casual: muchos jubilados aprovechan el inicio de la semana para organizar sus compras y reponer medicamentos. Saber que ese día se puede obtener un descuento genera un alivio y, sobre todo, permite planificar mejor los gastos.

Si bien el listado de farmacias adheridas no está publicado en un sitio oficial, desde la app MODO o en los comercios participantes suelen indicar si forman parte del programa. En general, es fácil reconocer los lugares donde aplicar la promoción, ya que están familiarizados con el uso de esta modalidad de pago.

Para quienes tienen que comprar remedios de manera constante o deben afrontar tratamientos prolongados, este tipo de beneficio puede representar una diferencia importante a fin de mes. Además, al poder abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito, se amplía la posibilidad de pago para quienes prefieren distribuir el gasto.

Una de las ventajas más destacadas de este beneficio es que las cuotas no tienen interés. La tasa nominal anual (TNA), la tasa efectiva anual (TEA) y el costo financiero total son del 0%. Esto quiere decir que el valor final de la compra es el mismo, se pague de una vez o en tres pagos. Una tranquilidad más para quien cuida cada peso de su jubilación.

El Banco Nación aclara, eso sí, que no se hace responsable por la calidad de los productos comprados ni por la atención en los comercios, ya que se trata de una promoción sobre el medio de pago, no sobre el servicio del local.

medicamentos.jpg Si una persona jubilada cobra sus haberes en el Banco Nación, puede aprovechar esta promoción pagando con tarjeta de crédito Visa o Mastercard

Una oportunidad para aprovechar

Si bien la promoción tiene fecha de cierre —el 30 de septiembre—, aún quedan varios lunes para aprovecharla. En tiempos donde el costo de vida no da respiro, contar con este tipo de alivios puede marcar una gran diferencia. No se trata de un sorteo ni de una acción limitada a pocos: es un beneficio concreto para cualquier persona jubilada que cobre en el Banco Nación y use MODO para pagar.

En definitiva, esta iniciativa demuestra que con pequeños gestos desde el sistema financiero se puede acompañar de forma real a quienes más lo necesitan. Y en este caso, los lunes son mucho más que el inicio de la semana: son una oportunidad de cuidar el bolsillo.