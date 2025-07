Banco Nación devuelve el 25 % en carne todos los viernes: cómo conseguirlo

El sistema es bastante directo. No hay que ingresar códigos ni anotarse en ningún lado. Con solo pagar desde la app, el reintegro queda registrado. En un plazo de hasta 30 días, el dinero aparece en la cuenta bancaria que se usó. Es una manera simple y bastante cómoda de recuperar parte del gasto, sin vueltas ni letras chicas ocultas. Además, esta bonificación puede combinarse con otras promociones que tenga el banco, lo que abre aún más posibilidades de ahorro.

Primero, hay que tener instalada la app MODO o la del banco. Luego, ir a una sucursal de Carnicerías Res cualquier viernes dentro del período de vigencia de la promoción . En el momento de pagar, se elige la tarjeta del Banco Nación desde la app y se realiza el pago presencial . La bonificación se aplica sobre el total abonado y se ve reflejada, pasado el plazo estipulado, directamente en la cuenta del cliente. No hay que hacer reclamos ni activar la promo previamente.

Un detalle no menor: solo se toma en cuenta lo que se paga ese día y en ese local. Las compras hechas por otros medios o en otros días no califican. Y si bien la bonificación puede alcanzar hasta los $5.000 mensuales por banco, ese límite no se renueva cada viernes. Por eso, conviene organizar bien las compras si se quiere aprovechar al máximo. Usar más de una tarjeta o contar con cuentas en distintos bancos también puede ayudar a duplicar o incluso triplicar el beneficio, dentro del marco legal.