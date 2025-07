Banco Nación: así podés recuperar el 25 % de lo que gastás en carne todos los viernes

La mecánica no podría ser más sencilla: solo hay que pagar con una tarjeta del Banco Nación —débito, crédito o prepaga— usando la app MODO, de manera presencial. Eso sí: el local tiene que estar adherido y la compra debe hacerse ese día, en persona. En menos de 30 días, el banco devuelve el dinero directamente en la cuenta. Sin cupones, sin registrarse en ninguna web y sin llamadas al call center.

Lo que propone el banco no es una ilusión: si usás la promo todos los viernes, podés recuperar hasta $5.000 por mes. En tres meses, eso puede representar $15.000. Es una cifra que no cambia la vida, pero sí hace la diferencia cuando hay que estirar el sueldo. Además, el reintegro no impide aprovechar otras promos bancarias, así que se puede combinar con más beneficios si uno sabe cómo organizarse.