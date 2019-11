Agredieron a un médico del Notti y reclaman mejores condiciones de seguridad

Los médicos del hospital infantil Humberto Notti se sienten desprotegidos y aseguran que son víctimas de constantes agresiones verbales y físicas por parte de los padres de los chicos que se atienden en el nosocomio.

El médico traumatólogo Daniel Michaut incluso tuvo que denunciar penalmente por lesiones leves a un hombre que lo agredió el martes a la noche cuando atendió a su hija por una fractura en la muñeca.

De acuerdo al relato de Michaut, la niña fue llevada al hospital infantil por su madre el domingo a la noche y le colocaron un yeso por la pequeña quebradura que presentaba. El martes a la noche, la madre volvió con la niña aduciendo que "le dolía mucho".

"Esta señora llegó muy mal predispuesta, insultando a los enfermeros y a todo el mundo. Vi a la nena y, cuando salieron, vino la pareja de esta mujer y empezó a insultarme, a amenazarme y a exigirme que le pida disculpas. La hago pasar y le pido disculpas, pero las agresiones seguían", contó Michaut.

Y agregó: "En un momento me cansé de esta situación, me dirijo hacia este tipo para que se vaya y me pega una piña en la nariz. Después nos separaron y se fueron. Esta persona ayer estuvo otra vez en el hospital y volvió a tratar mal a todo el mundo. Les decía 'haceme las cosas rápido que ya cagué a piñas a un traumatólogo' y no paraba de amenazar a todos".

En este sentido, Michaut aseguró que pidió que le prohíban el ingreso al hospital al agresor, pero desde el departamento legal del nosocomio le indicaron que no pueden hacerlo. "Me dicen que tengo que pedir una orden de restricción de acercamiento", explicó el traumatólogo.

"Todos los días sufrimos agresiones y prácticamente no hay personal de seguridad para protegernos. Hay un solo policía que está en otro sector del hospital", graficó la situación Michaut.

"No es la primera vez que ocurre una agresión física y estas cosas no pueden seguir sucediendo. Contamos lo que pasó para que tomen alguna medida y mejoren las condiciones de seguridad en las que tenemos que trabajar", cerró el traumatólogo.