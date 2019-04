El riesgo de comer sándwiches envasados

Cada vez es más frecuente que la gente almuerce o meriende en sus lugares de trabajo, de estudio o en la calle misma. La ingesta de sándwiches envasados suele aparecer como la alternativa por su bajo costo y la rapidez con que puede consumirse. Sin embargo puede generar un riesgo para la salud, considerando su aporte de grasas saturadas y de sodio por encima de los niveles recomendados.

Profesionales de la carrera de Nutrición de la Universidad Maza (UMaza) analizaron la composición química de 32 variedades de emparedados envasados, comercializados por una firma local con mayor distribución regional.

Entre 2017 y 2018 se evaluaron sándwiches de jamón crudo, cocido, salame, milanesas de carne, con queso, con o sin vegetales, en pan francés, casero, árabe, lactal, de viena o inglés; panchos; tarta de jamón y queso; tostados y picada de fiambres.

Durante tres meses se realizó un muestreo al azar de todas las variantes, lo que llevó un total de 24 unidades de cada tipo.

El objetivo de esta investigación fue determinar el aporte de nutrientes, para lo cual se utilizaron técnicas oficiales de análisis y sodio por fotometría de llama, según informaron desde la casa de estudios.

Emilia Raimundo (MT 4610), ingeniera química y doctora en Ciencias de los Alimentos, lideró la investigación.

La profesional contó a MDZ que se analizaron sandwiches envasados en papel film y debidamente rotulados. No se consideraron emparedados de elaboración casera sino sólo aquellos elaborados por empresas debidamente inscriptas.

"La OMS recomienda cinco gramos de sal por día, 2.000 miligramos de sodio. Los argentinos consumimos entre 10 y 11 gramos de sal al día, por lo que estamos mucho más arriba de lo recomendado. En general, este tipo de sandwiches tienen mucho sodio", advirtió Raimundo.

No es que no puedas comer un sándwich, pero no es una comida recomendable para todos los días. Y siempre es mejor si se prepara en casa".