Esta actualización de Google puede hacer que tu celular comience a fallar

Google ha ido modificando el funcionamiento de todas sus Apps a lo largo de los dispositivos Android, pero estos mínimos cambios supieron pasar por desapercibidos. Por el contrario, la nueva actualización de seguridad que está por lanzar la empresa podría provocar notables fallas en los celulares y tabletas.

Algunos dispositivos Android se volverán mucho más lentos tras esta actualización. Fuente: Archivo

Estos errores de funcionamiento se deberán a "Play Integrity API", que según Google es "una herramienta esencial para proteger tu información de abusos como fraude, bots, y robo de datos". La empresa del motor de búsqueda creó este instrumento a partir de encontrarse en una constante lucha contra Apple por ofrecer los dispositivos "más seguros del mercado".

Si bien esta actualización podría traer mejoras en la seguridad de los usuarios, aplicaciones como "Finance", mensajes y otras apps podrían dejar de funcionar correctamente. Esto se debe a que esta nueva herramienta incluida en todas las apps de Google para detectar actividad sospecha, volverá más lentos todos los dispositivos que tengan Android 12 o versiones anteriores. Este no es un dato menor porque el 50% de los usuarios de Android en el mundo utilizan dispositivos que tienen versiones viejas del sistema operativo.

Durante este mes todos los dispositivos Android recibirán la nueva versión de las Apps de Google que traen este nuevo API, y por lo tanto de aquí en adelante 200 millones de dispositivos comenzarán a funcionar más lento. Además, de esta actualización en adelante, la empresa no ofrecerá más parches de seguridad para los dispositivos que tengan Android 12 o versiones anteriores. Por lo que estos también pasarán a ser inseguros.

A su vez, para aumentar aún más la seguridad, se está haciendo una "limpieza" en la Play Store. Google considera que las Apps que no funcionan óptimamente no son seguras para sus usuarios, por lo que la tienda de aplicaciones ya se achicó un 47%, pasando de 3.4 millones a tan solo 1.8 millones de apps ofrecidas. No se sabe cuales serán las próximas medidas que tomará la empresa fundada por Larry Page, pero está claro que muchos usuarios ya están quedando en el pasado para ellos.