Rompieron la IA: por el momento, no se podrán crear imágenes en cuentas de ChatGPT gratuitas

En los últimos días, ha sido furor en las redes sociales la creación de imágenes con inteligencia artificial en un estilo inspirado en el estudio de animación japonés Studio Ghibli. Estas fotografías han sido creadas a partir de la versión gratuita de ChatGPT y colmaron las redes. Ahora, OpenAI ha decidido suspender temporalmente esta función debido a la alta demanda.

Esta plataforma basada en Inteligencia artificial que permite generar texto e imágenes a partir de indicaciones escritas, ha causado un revuelo por los usuarios al crear este tipo de imágenes al mejor estilo japonés. en este sentido, muchos usuarios están utilizando esta función para ilustrar a personalidades famosas o a miembros de su propia familia. estas imágenes Se volvieron virales a tal nivel que el CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó en su cuenta de X: “Es muy divertido ver a la gente disfrutar de las imágenes en ChatGPT. Pero nuestras GPU se están derritiendo. Vamos a introducir temporalmente algunos límites de uso mientras trabajamos en hacer que sea más eficiente. ¡Esperamos que no sea por mucho tiempo!”.

Los usuarios también aprovecharon para recrear icónicos memes.

Posteriormente, frente al aumento del uso de esta herramienta, OpenAI decidió limitar su disponibilidad. Ahora, los usuarios que acceden a ChatGPT sin pagar una suscripción ya no podrán utilizar la función de generación de imágenes. Si bien no se informó una fecha específica para que la herramienta vuelva a su versión gratuita, OpenAI mantiene su funcionalidad para quienes estén suscritos al plan pago, el cual incluye acceso a GPT-4 y otras prestaciones avanzadas. La empresa no ha especificado si se implementarán nuevos límites o condiciones en futuras versiones abiertas al público general.

Otras herramientas para generar imágenes

Además de la función integrada en ChatGPT, existen otras plataformas que ofrecen servicios similares. Entre las más conocidas se encuentran Midjourney, una herramienta que opera principalmente desde Discord y se especializa en imágenes con alto nivel de detalle visual; DALL·E, también desarrollada por OpenAI y enfocada en ilustraciones creativas; y Stable Diffusion, un modelo de código abierto que permite a los usuarios experimentar con resultados personalizados.