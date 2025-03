"Tenía la frente abierta": así fue el momento en el que hirieron de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo

Un fotógrafo fue herido de gravedad mientras registraba momentos de la marcha de jubilados que se desarrolló ayer en el Congreso de la Nación. Su nombre es Pablo Grillo, reportero gráfico independiente que recibió un impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno que habría sido lanzado por las fuerzas de seguridad.

La salvaje situación que se vivió a las afueras del Congreso llegó a su pico con este incidente. El fotógrafo se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía y su estado es grave. Juan Manuel Foglia, fotógrafo miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), estuvo en el lugar de los hechos, conoce personalmente a Pablo Grillo y relató el momento en MDZ Radio 105.5 FM.

Escuchá la entrevista completa:

Pablo Grillo había ido a la protesta para captar imágenes del accionar policial frente a los manifestantes. "Yo estaba a unos diez metros atrás de Pablo", contó Foglia. En la concentración de gente, el fotógrafo notó que "había mucha más gente" de lo habitual. "Yo estaba apostada en Rivadavia y Entre Ríos porque había un grupo de hinchas unidos y estaba atento por si sucedía algo... pero el conflicto sucedió una vez más en al intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís", explicó.

Según Foglia "no es la primera vez" que se genera conflicto en ese lugar específico. Así sucedieron los hechos en palabras del fotógrafo: "No sé si la policía lo hace a propósito, pero crucé la plaza y vi que estaban reprimiendo, llevando a la gente hacia Avenida de Mayo con gases y balas de goma. La gente ya se había replegado mucho... pero quedó un grupo chico. Entre ellos estaba Pablo. Yo había quedado entre medio, entre los que se iban y los que se quedaban".

Un segundo después Pablo Grillo sufrió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno directamente en la cabeza. El momento quedó registrado en video.

Así fue el momento:

"Lo vi tendido en el suelo y me llamó la atención. Un balazo de goma no te deja inmovilizado. Inmediatamente lo socorrieron unos manifestantes y cuando lo trajeron vimos cómo estaba su rostro. Tenía la mitad de la frente totalmente abierta, no era un tajo. Era un hueco", lamentó el fotógrafo. Más tarde, en el Hospital Ramos Mejía, Grillo fue intervenido quirúrjicamente y derivado por "trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálica". El pronóstico es reservado.

Foglia cuestionó el accionar policial: "Algo sucedió. Dispararon mal por alguna razón, pero el proyectil de gas lacrimógeno nunca puede ir a esa altura. Se tiene que disparar hacia arriba. Después continuó el conflicto en la plaza y vi mucha impericia por parte de la policía. Icluso tiraron gases en las terrazas de los edificios... era un desastre".

El fotógrafo subrayó que "había muchísimos efectivos. Era abismal. Y estaban dispuestos a combatir". En ese sentido, afirmó que "no había sucedido nada" por parte de los manifestantes en el lugar en el que estaba antes de ir a socorrer a Grillo. "Tampoco vi qué encendió la chispa en Hipólito Yrigoyen y Solís", concluyó.