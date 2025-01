Desregulación del transporte: la perspectiva del dueño de Andesmar

La intención del Gobierno nacional de desregular el transporte sigue en marcha. Esto después de que en diciembre del 2024 haya sido publicada la reglamentación a través de la Resolución Nº 57/2024. Ahora, cualquier vehículo que tenga seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) podrá brindar servicios de transporte de pasajeros. La inscripción para anotarse es online.

Mendoza sigue el camino indicado por Nación y busca adaptar la normativa de la provincia para que se adecúe a esta nueva apertura del sistema, que agranda en gran medida la cantidad de oferta disponible, mientras aliviana los controles para quienes quieran brindar los servicios.

Un punto de tensión es la Terminal de Ómnibus, por ejemplo, que en la actualidad funciona como un centro de controles exigidos a los vehículos y choferes. Si se agregan vías alternativas a la Terminal de Ómnibus aumentaría el riesgo de complicar el tránsito en las calles y rutas de Mendoza por todos los problemas que acarrea la falta de controles. Es por esto que el Gobierno provincial busca exigir que los nuevos operarios salgan de la Terminal con una normativa específica.

Mauricio Badaloni, empresario y dueño de Andesmar, dijo en MDZ Radio que "lo importante es saber las reglas de juego y que sean iguales para todos". En ese sentido, "lo más importante sin lugar a dudas es que la fiscalización del Estado sea general, no como pasa ahora".

Una de las grandes dudas del sector es que las empresas podrán fijar sus tarifas como quieran, sin un valor mínimo y máximo al precio del boleto. Nación afirmó que esto beneficiaría a los usuarios ya que se espera una disminución en los precios, aunque Badaloni no opina lo mismo: "Los buses de tour de compras que van a Chile, por ejemplo, son muchísimos y cobran un 40% menos de tarifas". Pero el bajo costo "no es por la competencia. Sale eso porque no hay facturas, porque las empresas no pagan impuestos, los choferes están en regla y no salen de la Terminal", destacó.

"Si vamos a competir, compitamos en igualdad de condiciones. Pero acá el problema es que la Argentina lleva 20 años sin controlar nada. Por eso en el sistema de transporte público de pasajeros el 70% de los empleados trabaja en la informalidad", argumentó.

Según el empresario, "la tarifa está siendo cada vez más competitiva. Pero todo eso ya está... nosotros estamos hace 15 años a la deriva con más del 70% del sector trabajando en la informalidad". La competencia desleal de las empresas que están fuera del sistema "la hemos enfrentado siempre como se ha podido, con mejores unidades, tarifas más convenientes y mejores prestaciones de servicio", concluyó.