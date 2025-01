Conocido músico y actor renunció a un programa en vivo: "El streaming se trata de hablar boludeces todo el tiempo"

Andy Chango, reconocido por interpretar a Charly García en la serie "El amor después del amor", volvió a ser viral tras protagonizar un momento insólito y polémico. En pleno vivo del programa de streaming "Costa Strim Baby", transmitido por Blender, el músico y actor decidió renunciar frente a las cámaras, dejando a todos atónitos.

Todo comenzó cuando, durante una charla con su compañero Guille Aquino, le preguntaron: “¿Qué te haría más feliz?”. Sin dudarlo, Chango respondió: “Renunciar”. Lo que parecía una broma se transformó rápidamente en una declaración contundente contra el formato de streaming. “Chicos, me cuesta un montón. No me gusta. Creo que hay contenidos y hay incontinencias, y que el streaming se basa en incontinencias, en hablar boludeces todo el tiempo”, lanzó sin filtro.

Mientras sus compañeros intentaban tomarlo con humor, Andy continuó con su descargo. “Como estoy grande, hice discos y me gusta el arte, en este momento, en vivo, renuncio con todo el amor que te tengo, Guille. Un placer, los amo, pero no puedo aguantar un segundo más acá”, expresó con una sonrisa. Acto seguido, se levantó de su silla y abandonó el set en medio de risas y aplausos.

Mira el video

“Blender”:

Porque Andy Chango le renunció en vivo a Guille Aquino y el argumento fue que los streaming son hablar pelotudeses y se hinchó los huevos pic.twitter.com/OD21LXZzVy — Es tendencia en uD835uDD4F (@EsTendenciaEnX) January 10, 2025

El clip del momento no tardó en viralizarse y generar un fuerte eco en las redes sociales, donde muchos usuarios respaldaron la decisión del artista. “No conocía a Andy Chango, pero ahora es un genio para mí”, “Por fin alguien que lo dice”, “Qué lúcido Andy; el streaming es eso, ‘incontinencias’ vacías”, fueron algunos de los comentarios que inundaron Twitter y otras plataformas.

La actitud rockera y sin filtros de Chango volvió a ponerlo en el centro de la conversación, mientras su crítica al modelo de contenidos de streaming despierta un debate sobre la calidad y profundidad de las propuestas actuales.