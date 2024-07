Jorge Macri pone más sanciones a empresas de recolección: “La Ciudad no es de un gremio”

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa tomando medidas frente al conflicto sindical con los trabajadores de la recolección de residuos de Camioneros, quienes días atrás soltaron toda la basura en las calles porteñas bajo orden de la familia Moyano. Es en este contexto que Jorge Macri anunció que aumentaron un 150% las multas a estas empresas.

Por una decisión del secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, los empleados se encuentran trabajando a reglamento. Esto se debe, según denuncian, al mal estado de los camiones y el intento del gobierno porteño de querer estatizar a unos 300 choferes de grúas.

La Planta de Tratamiento de residuos mixtos en Villa Soldati.

Del otro lado de la mesa, para el jefe de Gobierno porteño, el verdadero motivo de este conflicto sindicar va en tono con haber puesto en revisión la licitación de las grúas, un negocio millonario que podría afectar a los Moyano ya que entre las tres finalistas hay una empresa sospechada de estar vinculada al Sindicato de Camioneros.

Las medidas de Macri para la limpieza de la Ciudad

“Aumentamos los controles e impusimos más sanciones a las empresas que prestan servicios, porque las contratamos para eso. De hecho, aumentamos un 150 % las multas a las empresas en estos siete meses. Estamos más encima, estamos controlando más y exigiéndoles más”, dijo Macri en la inauguración de la nueva Planta de Tratamiento de residuos mixtos de Villa Soldati.

Y sumó: “Queremos ser claros, no vamos a permitir que pasen cosas como la semana pasada y que algo tan sensible como es la limpieza de la Ciudad esté en juego por actitudes que no corresponden. Nuestro compromiso es siempre estar del lado de los vecinos, porque esta Ciudad no es de un gremio ni de una empresa, es de los vecinos”.

Plan de limpieza en CABA.

Hace 10 días atrás, bajo una medida gremial, se soltó toda la basura de los camiones recolectores, lo que provocó que se acumularan muchos residuos sin levantar en las calles. El estado de la vía pública generó tal malestar social, que despertó una ola de reclamos contra la gestión del gobernador.

Fue por esto que comenzó a tomar medidas al respecto. Como parte del Plan Integral de Limpieza, la Ciudad aumentó el programa “Ojos en Calle” con un equipo de inspectores que recorren 15.000 cuadras diarias para validar las prestaciones que brindan las empresas de higiene. Durante la jornada en que anunció esto, estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Eso permite obtener información en tiempo real sobre el estado de la vía pública, detectar las incidencias y acelerar el plazo de solución. La empresa tiene dos horas para resolver el problema, y luego se controla que haya cumplido en tiempo y forma. La realidad es que se detectan 10.000 incidencias diarias, por lo que el cambio fundamental es que ahora los inspectores van detrás de la ruta del servicio para asegurar la calidad de su trabajo, cuando antes se hacía de forma aleatoria.

Jorge Macri en Villa Soldati explicando en qué consiste el Plan de Limpieza de la Ciudad.

Por su parte, la nueva planta de residuos mixtos que inauguró el Jefe de Gobierno en Villa Soldati puede recuperar más de 500 toneladas de basura por día y permite darle tratamiento al material de descarte del Centro de Reciclaje de la Ciudad, de los Centros Verdes, y del circuito de recolección programada a través del llamado de los vecinos al 147.

Este material que antes se disponía en rellenos sanitarios, ahora se separa en fracciones y se agrupa por categorías (maderas, escombros, metales, textiles, plásticos, papeles y cartones). La Ciudad trata el 76% de los residuos que genera y se logra recuperar un 63%.

Puntos clave del Plan de Limpieza de la Ciudad