Los desmesurados aumentos en los medicamentos e insumos que jaquean al sistema de salud

Medicamentos que subieron más del 1.000%, descartables que cuestan 600% más e implantes cuyos valores se van de cualquier margen de referencia. La desmesurada suba de los costos pone en jaque al sistema de salud en las familias, las clínicas y al propio Estado, pues los valores se salen de rango. Al final del camino, los médicos y los responsables del sector advierten que habrá un serio deterioro en las prestaciones, en la prevención y el abordaje de los problemas de salud.

La desregulación total del sistema de salud y la falta de guía generaron un descalabro. Un emergente público que salió a la luz fue el costo de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Por la presión, el Gobierno nacional obligó a retrotraer parte de los aumentos. Pero el impacto real es mínimo, pues solo el 10% de la población tiene cobertura con empresas de medicina prepaga. En Mendoza la mitad de la población depende de OSEP, PAMI (entre ambas tienen más de 600 mil afiliados) y las obras sociales sindicales. La OSEP, por ejemplo, es una de las más impactadas porque tienen los ingresos atados a las paritarias de sus aportantes y los gastos vuelan con los precios sin control. Las clínicas privadas van por un sendero aún peor, pues a ese desfasaje se le suma el retardo en la cadena de pagos.

El aumento de los costos podría tener consecuencias en la calidad de la salud.

El 60% de la población, incluidos quienes tienen prepaga, se atienden en prestadores, clínicas y consultorios privados. Esa cadena quedó desfasada entre lo que recaudan y lo que deben pagar. La situación es muy compleja. Los aumentos no tienen razón de ser. Los medicamentos son los que más impactan. Esto va a deteriorar la salud, con menos prestaciones, menos personal atendiendo, menos prevención y peor calidad", aseguró a MDZ el presidente de la Asociación de Clínicas de Mendoza, José Luis Sánchez Rivas. "El Sistema de Salud está en grave peligro, el sector privado atiende al 60% de la población. Sin clínicas no hay Salud", advirtieron en paralelo desde la organización.

No hay justificación técnica para las subas. Sí hay algunas respuestas dentro de la especulación. "Todos subieron los precios calculando un dólar a 2.000 pesos o más. Pusieron los precios deliberadamente con ese cálculo. Y nunca los bajaron", explican en el sector. Incluso la falta de presión y de control agudizó el problema. "El Gobierno medió por el aumento de las prepagas porque hubo presión. Pero eso representa una pequeña parte del sistema. Lo más importante no ha tenido solución", describen en el sector.

Lista de precios

La inflación anual fue del 277% entre mayo del año pasado y el mismo mes de 2024 y hubo una devaluación, respecto al dólar oficial, del 300%. Pero los costos de la salud rompieron cualquier esquema. En un hospital mendocino, por ejemplo, el costo de la solución fisiológica (un insumo que se consume en enormes cantidades) pasó de 250 pesos, a 1.744 pesos; es decir una suba de casi el 600%. Los guantes estériles subieron 680%. Los valores de la "unidad de pensión" de las clínicas tienen un desfasaje de cerca del 200%. Desde la Asociación de Clínicas, por ejemplo, relevaron otros precios: el oxígeno tuvo subas de más el 1000%, hay medicamentos que subieron un 3.000% y hasta la electricidad se desvió de la curva inflacionaria, con subas de más del 500%. "No hay razón para esas subas. Se hace insostenible"; aseguró Sánchez Rivas.

Una de las bases de la cadena es OSEP. La Obra Social del Estado mendocino es altamente relevante en todo el sistema. Su recaudación está atada a los aumentos que reciben los empleados públicos, que en un año estuvo algo por debajo de la inflación. Pero sus costos corren por el carril de la particular inflación de la salud desregulada por la Nación. Es decir, con aumentos que hasta llegan al 1000%. El impacto es enorme y a mediano plazo podría repercutir en la regulación de algunas operaciones programadas o prestaciones no urgentes.

Los medicamentos tuvieron un aumento del 480% en promedio, según los datos registrados en OSEP. Allí están incluidos los medicamentos críticos, como los oncológicos, y los de uso cotidiano. "La salud no puede esperar. Estamos haciendo equilibrio, negociando y dialogando todo el tiempo y maniobrando donde se puede. Pero no se pueden cortar los medicamentos, por ejemplo. No es algo que pueda esperar, como sí podría pasar en otro rubro del Estado", explicó Carlos Funes, presidente del directorio de OSEP. Por una cuestión de escala, los impactos allí son más grandes. Una prótesis de cadera no sementada, por ejemplo, pasó de costar 918 mil pesos, a 8 millones de pesos, un aumento del 618%. Los niveles de columnas (que se usan sobre todo en niños con escoliosis) tuvieron un aumento del 648% y solo en ese insumo cada operación ronda los 15 millones de pesos. Insumos de alto consumo, como las agujas, tuvieron incrementos de más del 700%.

En el horizonte hay una agudización del problema porque podría aumentar la demanda de servicios, con menos recursos.