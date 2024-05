Habló el dueño del perro que viajaba arriba del techo de un Falcon: qué dijo del video viral y las críticas

Gran indignación causó un video que se hizo viral en las redes sociales y que muestra a un perro que es trasladado en el techo de un vehículo Ford Falcon sin estar siquiera atado.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad y automovilistas que observaron la situación y lo filmaron con sus celulares, se observa al animal parado en el techo e intentando hacer equilibrio para no caerse, mientras el auto se desplaza por una de las avenidas de la ciudad de La Plata.

Ante la viralización del video, proteccionistas platenses señalaron estar preocupados por la situación del perro y remarcaron que están intentando individualizar al conductor para rescatar al animal y darlo en adopción.

Una de las integrantes del grupo de proteccionistas, Elba Tibursi, subrayó en diálogo con Arribar Argentinos (eltrece) que el perro "es un ser sintiente que tiene derechos. Esto pasó a la vista de todo el mundo, no a escondidas".

"Es una aberración lo que hicieron. No midieron la magnitud de lo que podía haber sucedido. No solo si el animal se caía y era atropellado, sino que podía caer sobre otro auto y causar consecuencias en terceros. Se notaba que estaba intentando hacer equilibrio", lamentó la mujer.

Cabe destacar que la mascota ni siquiera estaba atada o tenía recurso alguno que le permitiera sostenerse en el techo del Ford Falcon, y solo podía hacer equilibrio para no caer al pavimento.

La palabra del dueño del perro

"Paco es mi vida, no me lo van a sacar", le dijo Lucas a TN tras la viralización del video. "Paco Olmos es mi hijo más chico, está conmigo desde chiquito, lo criamos con mi señora, es un hijo más para nosotros", agregó.

Y agregó: "Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral, con una mano en el corazón le pido disculpa al pueblo argentino, yo sé que está mal lo que hace, pero él es duro. Nunca lo atamos y si lo atamos se muere, pero yo no lo obligo a subir y mucha gente me agredió verbalmente, mucha gente que no conoce nuestra historia, yo antes tenía una F100 e iba sentado en el capot".

"Es un placer para él, pero yo sé que estuve mal. Me he enterado muchas cosas, me dijeron de todo. Me enteré de que hay una señora que quería rescatar al animal y el perro come asado. Si lo quiere rescatar va a tener que pelear con el diablo", sentenció.

Mirá el video que se viralizó en las redes y causó indignación

Luego de que se viralizara el video en redes, los internautas cuestionaron que los testigos del hecho no hayan alertado a la Policía al tratarse de un acto de maltrato animal y penado por la llamada "Ley Sarmiento".

Según trascendió, las proteccionistas se encuentran trabajando junto a la Policía para dar con el conductor del vehículo y corroborar en qué condiciones se encuentra el perro.