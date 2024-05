La reacción de un influencer extranjero al ver los vigiladores virtuales de los edificios de CABA

Un creador de contenidos estadounidense se volvió viral en la plataforma de TikTok al mostrar su peculiar reacción al ver, por primera vez, los Tótems de Seguridad de algunos edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rápidamente, el video llegó a los dispositivos de los usuarios argentinos, quienes se divirtieron con el contenido.

“¿Qué es esto? ¡Él me está mirando!”, preguntó, a sus seguidores argentinos, Ryan Crouse, el joven influencer estadounidense, conocido por mostrar sus singulares y divertidas experiencias en su estado natal -Virginia-, Nueva York y Japón -país en el que vivió los últimos años.

A comienzos de mayo, Crouse viajó hacia Argentina para conocer los atractivos turísticos y la cultura del país. Por ello, el influencer, que tiene más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, comenzó a realizar videos diarios sobre su experiencia residiendo en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá el video de la reacción del influencer

Uno de los videos que más éxito tuvo en su canal, fue aquel en el que se muestra sorprendido por los vigiladores virtuales que se encuentran en varios edificios de la Ciudad. Según el propio Ryan, no había visto nada parecido ni en Japón ni en los Estados Unidos. “¿Por qué tienen porteros virtuales? Estoy esperando a que mi amiga me deje entrar y me da miedo hablarle a este hombre”, confesó el estadounidense de 21 años.

“Hay algo muy raro sobre esto. ¿Debería ir y decirle hola? ¿Por qué es tan lindo?”, agregó. Minutos más tarde, su amiga bajó al primer piso y lo dejó pasar. Enseguida, el influencer le preguntó acerca del misterioso vigilador virtual, puesto que pasó a estar ocupado por una mujer.

Su amiga no tardó en explicarle que se trata de una empresa de seguridad que pone Tótems en la recepción de cada edificio que contrate el servicio, y en cada Tótem se reproduce la imagen en vivo de cada empleado -vigilador virtual- monitoreando lo que sucede en el lugar. Finalmente, Ryan se divirtió junto a la empleada al formar un corazón con su mano detrás de la pantalla.