Vía Crucis submarino y Fiesta del Chocolate: dos formas diferentes de transitar el fin de semana XXL

La Semana Santa, además de ser días importantes para muchos fieles o solo unos cuantos días de descanso para otros, es una oportunidad clave para el turismo, principalmente luego de una temporada difícil por la crisis económica. Dentro del mundo del turismo, existe también el turismo religioso, que espera estas fechas con especial interés para recibir a fieles en distintos lugares del país para sus características celebraciones.

En todo el país se llevan a cabo las misas y oraciones propias del triduo pascual, tanto en los templos como en las calles y plazas. Estas celebraciones incluyen la misa de Jueves Santo, la recorrida de las siete iglesias, la Celebración de la Cruz, el Vía Crucis y la misa de Sábado de Gloria. Todas tienen su encanto y simbología, que tendrá mayor o menor valor según la fe del que se acerque, pero seguro muestra una parte íntima de la cultura.

Así cómo las típicas celebraciones que se realizan en Sevilla, donde unas 60 hermandades marchan con túnicas de distintos colores y capuchas altas terminadas en punta, Argentina tiene sus celebraciones. La más particular de todas ellas es el Via Crucis Submarino que se lleva a cabo en Puerto Madryn, Chubut, pero también se realizan otros festejos peculiares en distintos puntos del país.

El Via Crucis Submarino

El Via Crucis Submarino se realiza cada año desde el año 2000, para la noche del Viernes Santo, en una procesión solemne que comienza en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a metros de la costa. Luego de la marcha de los fieles hasta la playa, buzos realizan la continuidad de la procesión submarina para luego sumergir una cruz iluminada en el Mar Argentina.

El Via Crucis Submarino de la ciudad de Puerto Madryn. Foto: Turismo Puerto Madryn.

Además de una actividad religiosa, es una actividad comunitaria para los vecinos de Puerto Madryn, donde se reciben donaciones para Cáritas y se acompaña con cantos religiosos que interpretan coros locales. Además, al finalizar el Via Crucis, se reparte una paella para compartir entre todos los que asistieron en al evento.

La Fiesta del Chocolate

Aunque la Pascua tiene un importante trasfondo religioso, muchos esperan estos días por el chocolate, entre ellos los vecinos de Bariloche, donde se realiza "La Fiesta del Chocolate". Desde hace días la icónica ciudad de la Patagonia argentina se prepara para celebrar en un marco que hace del Centro Cívico algo parecido a una extensión de los Alpes.

La Fiesta del Chocolate en el Centro Cívico de Bariloche. Foto: Télam.

La fiesta incluye teatro, música, gastronomía local y, obviamente, venta de chocolate en distintos locales y puestos que se van instalando en el centro de Bariloche. Además, el viernes, se presentará la barra de chocolate más grande del mundo, que mide 218 metros. La convocatoria es para las 18.30 en la calle Mitre, la principal de la ciudad.

Via Crucis en las sierras

Hay distintos lugares de la Argentina que tienen sus lugares para rezar el Via Crucis mientras se realiza el ascenso en una sierra o montaña. En lo más alto, suele estar la cruz o una imagen monumental del Cristo Redentor, centro de la fiesta religiosa. En esos lugares, suele realizarse la típica oración del Via Crucis, con la comunidad y el turismo que llega hasta el lugar. El Via Crucis de Villa de la Quebrada, San Luis. Foto: Télam.

Ejemplo de esto son el Calvario que congrega miles de fieles a las afueras de la ciudad de Mendoza cada año, o el Via Crucis ubicado en Villa de la Quebrada, San Luis, localidad llamada "La Capital de la Fe". En Córdoba, otro muy característico, es el Cristo Redentor de la localidad de La Cumbre, al norte de la provincia, con una imagen similar a la de Río de Janeiro pero mucho más pequeña.