Una madre reveló un método inesperado para pelar cebollas "sin llorar" y se viralizó

La tarea de pelar cebollas sin que los ojos se llenen de lágrimas es un desafío común en la cocina. A pesar de la existencia de múltiples técnicas para evitar el llanto, un método singular se popularizó en internet gracias a una joven y su madre.

En un video que capturó la atención en la plataforma TikTok, se revela que pronunciar una frase específica antes de comenzar a cortar la cebolla podría ser la clave para evitar la irritación ocular.

Según el relato, la madre sugiere amablemente hablarle a la cebolla: "Vos le tenés que decir ‘permiso cebolla, te voy a cortar o permiso cebolla, te voy a pelar’ y arranqué". Esta práctica inusual despertó curiosidad y escepticismo, pero los resultados parecen avalar su efectividad.

El video de la joven

La usuaria, luulibntez, se mostró inicialmente dudosa, ya que siempre había experimentado lágrimas al cortar cebollas. Sin embargo, tras seguir el consejo de su madre y emplear la frase sugerida, notó una diferencia significativa. Aunque inicialmente atribuyó el éxito a la posible alta calidad de las cebollas, su madre insistió en que la técnica era el verdadero factor detrás del resultado.

La interacción culminó con la joven admitiendo que, de seguir el método tradicional, ya estaría llorando, pero gracias a esta técnica particular, no solo evitó las lágrimas sino que también no sintió el menor impulso de llorar.

Este insólito truco para pelar cebollas se hizo viral y más de 900.000 personas han interactuado con el video.