Viral: la pesadilla de una familia perseguida por un camionero en la ruta

Al estilo de la película Relatos Salvajes, una familia vivió momentos de terror cuando un camionero los persiguió, los insultó y terminó chocándolos en la Ruta nacional 7, en el acceso a la ciudad de General Levalle, al sur de la provincia de Córdoba.

El episodio se habría desencadenado por una discusión de tránsito que ocurrió en la madrugada del viernes 2 de febrero, aunque recién se conoció en las últimas horas, cuando el video que filmó la esposa del conductor del Volkswagen Gol se hizo viral.

Según comentó la familia víctima de la agresión, todo comenzó cuando el auto se detuvo en un paso a nivel, donde pasaron dos formaciones de tren y las barreras estaban bajas. Como el paso de los trenes se demoró bastante, el camionero comenzó a hacerles señas de luces y a tocar bocina de forma muy violenta para lograr avanzar. Cuando se levantaron las barreras, el camión salió raudamente y fue a desenganchar su acoplado en un hotel de paso.

Ahí fue cuando el automóvil Volkswagen Gol lo pasó y Antonio, quien conducía, le lanzó al camionero la frase "Comprate un avión", lo que despertó una reacción muy violenta. "Ya sin acoplado, nos persiguió, se nos pegó a la cola del auto, nos sobrepasó muy cerca, se nos puso adelante y ahí aceleraba y desaceleraba, mientras hacía zigzag en la ruta", relató el agredido a Telefé Noticias.

Así quedó el Gol de la familia que fue embestido por un camión en un violento episodio que parece de película. Foto: Puntal

Tal es así que la esposa del conductor del vehículo, Soledad, comenzó a filmarlo y llamó a la Policía para dar aviso de lo que estaba ocurriendo.

"Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar. Acelera adelante, no sé qué quiere", afirma Soledad, la esposa de Antonio, en el video que se hizo viral. Además, comenta que el rodado no tenía ningún tipo de patente visible. En las imágenes, se ve posteriormente cuando frena sobre un costado y empieza a doblar para poder chocar al Gol.

Cuando el conductor intentó pasarlo, el camionero lo embistió en la parte lateral trasera derecha de su auto, justo donde iba Luis, el hijo de la pareja. "¡El nene! Es que me chocó el señor, me chocó", se oye decir a a mujer en el video.

Ante lo ocurrido, el conductor del automóvil, de 33 años de edad, reacciona abandonando su Gol y, corriendo detrás del camión, termina de colgarse en la parte trasera, según las imágenes captadas por su pareja, quien le grita desesperada "¡Antonio, Antonio!".

Mirá el video que se hizo viral y que recuerda a la película "Relatos Salvajes"

Final de película

El camionero no se percató que, luego de chocarlos, Antonio iba colgado detrás de su rodado. Cinco kilómetros se mantuvo detrás del rodado, algo que no se ve en el video que termina con Soledad gritando el nombre de su marido.

Cuando llegan nuevamente a las vías del tren, en ese momento Antonio se desprende del camión al observar el acoplado abandonado. Allí logró identificar la patente. Pero cuando el camionero observa que Antonio estaba en el piso," frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima", precisó el automovilista en declaraciones televisivas, contando que se escondió debajo del acoplado para no ser atropellado.

Al no poder cumplir su cometido, el camionero se escapó del lugar y Antonio, ya con el número de patente del acoplado, regresó con su familia y radicó una denuncia judicial.

Según aseguró, se convertirán en querellante particular de la causa que se tramita en la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna. El acoplado del camión quedó secuestrado en en la comisaría de General Levalle y el conductor se encontraría identificado.