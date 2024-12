El valor de los intercambios escritos

Hace tiempo que no escribo una carta. Hoy en día nos la pasamos redactando mensajes en las redes sociales, las cuales no sólo secuestraron nuestra atención, sino que nos han sustraído la correspondencia que manteníamos hace no tanto tiempo. Era muy agradable, al menos para mí, escribir y recibir cartas, e incluso en la adolescencia comenzó mi interés en la filatelia porque las estampillas ampliaban mi curiosidad hacia otras geografías y costumbres. Es que de eso se trataba: una costumbre de intercambio donde la espera era una variable particular.

En "Una intimidad discreta", cinco ejes temáticos (azar, dinero, fama, realidad, silencio) estructuran intercambios de correspondencia entre Cynthia Edul, Betina González, Mercedes Halfon, Sebastián Martinez Daniell, Juan Mattio, Fernanda Nicolini, Romina Paula, Ricardo Romero, Tamara Tenenbaum, Soledad Urquía y Agustina Larrea.

Era muy agradable, al menos para mí, escribir y recibir cartas.

En el libro, los autores proponen una conversación que se enmarca a fines del 2023 en los siempre inciertos días de Argentina atravesada por sus acostumbrados síntomas sociales y económico. Esa correspondencia de papel y tinta que extraño es la se traspola en correos electrónicos donde la pluma es el cursor de la pantalla del ordenador.

La correspondencia es conversación y el texto nos muestras cómo los escritores la practican pensando temas puntuales que a todos interesan. Estos intercambios se encuentran repletos de ideas, lecturas y, como señala Agustina Larrea, de imágenes poderosas, de recortes particulares sobre temas universales que tienen como característica principal la generosidad y logran hacer una pausa ante los tiempos que corren. Hay una propuesta clara que provoca la serenidad necesaria frente a la incertidumbre en la cultura contemporánea.

La correspondencia es conversación y la publicación nos muestras cómo los escritores la practican pensando temas puntuales.

En "Para la prehistoria de la técnica analítica", una serie que se incluye en Escritos breves, Freud afirma que los conocedores de la bibliografía psicoanalítica recordarán el hermoso pasaje de la correspondencia de Schiller con Korner donde recomendaba, a quien quisiera ser productivo, el respeto por la ocurrencia libre, en clara referencia al método psicoanalítico de la asociación.

En ese texto se aparta de Schiller como inspirador de este método, aunque lo cita a Ludwig Börne, quien escribió un ensayo que lleva por título Der Kunst, in drei Tagen ein Originalschrifsteller zu werden ("El arte de convertirse en escritor original en tres días"): “Y aquí viene la prometida recomendación. Tomen algunas hojas de papel y escriban tres días sucesivos, sin falsedad ni hipocresía, todo lo que se les pase por la mente. Consignen lo que piensan sobre ustedes mismos, sobre su mujer, sobre la guerra turca, sobre Goethe, sobre el proceso criminal de Fonk, sobre el Juicio Final, sobre sus jefes; y pasados los tres días, se quedarán atónitos ante los nuevos e inauditos pensamientos que ha tenido. ¡He ahí el arte de convertirse en escritor original en tres días!”.

Por qué escribir hace bien

Es una habilidad valiosa que nos beneficia de muchas maneras

Mejora la comunicación: permite expresar tus pensamientos e ideas de modo claro y efectivo.

permite expresar tus pensamientos e ideas de modo claro y efectivo. Desarrolla la creatividad: es una forma de expresión creativa a través de la ficción, la poesía o la escritura de artículos.

de artículos. Ayuda a procesar emociones: es beneficiosa para nuestra salud mental

Mejora la memoria y la concentración: permite recordar y concentrarse en ideas y conceptos.

Es una forma de reflexión sobre experiencias y pensamientos

La escritura permite expresar tus pensamientos e ideas de modo claro y efectivo.

La escritura es, definitivamente, es una herramienta poderosa para explorar la mente humana. Escribir cartas, un diario íntimo o aquellas historias que cada uno de nosotros puede contar, ayuda a sanar y superar experiencias traumáticas. La escritura es reflexión. Es análisis. Es expresión superadora.

Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.