¿Cómo saber quién me bloqueó en WhatsApp?

A lo largo de los años, WhatsApp se ha consolidado como una de las herramientas más efectivas a la hora de comunicarse. A través de audios, mensajes de textos, videollamadas e imágenes, la aplicación ha demostrado ser una de las más fieles a la hora de establecer conexión entre personas. Si bien esto es muy beneficioso, puede terminar siendo contraproducente, llevando así a que algunos usuarios se bloqueen entre sí.

Algunas veces, los bloqueos ocurren por una cuestión de seguridad o para evitar que ciertas personas se comuniquen con fines maliciosos, pero otras veces, los bloqueados podemos ser nosotros mismos y no lo sabemos. Con este sencillo truco, podrás saber quién te bloqueó o silenció de WhatsApp.

A veces, nos bloquean de WhatsApp y no nos damos cuenta.

Saber esto es muy sencillo, ya que puedes comprobarlo rápidamente ingresando al chat de un contacto en particular. Si en este chat no hay foto de perfil, ni un estado fijado, entonces es muy probable que esa persona te haya bloqueado. En este sentido, si le escribes, tus mensajes no le llegarán y las llamadas no se efectuarán.

Sin embargo, hay muchos usuarios que optan por configurar sus perfiles de esta manera: ocultando su foto de perfil o última conexión, o incluso, sin fijar ningún estado. Es por esto que hay un método muy sencillo para saber si estás bloqueado o silenciado.

¿Cómo saber quién me bloqueó de WhatsApp?

Primero se tiene que pulsar en la opción de crear un nuevo chat.

Elegir la opción de Nueva difusión que aparecerá justo encima de la lista de contactos.

Dentro de la opción de crear la nueva difusión, se tendrá una lista con todos los contactos para añadir los que se quiera.

Agregar los contactos que se sospeche que puedan haberse bloqueado.

Cuando se tenga la lista creada enviar en ella algún mensaje. Puede ser algo corto como "Test", o algo genérico. Recuerda que todos los contactos lo van a ver como un mensaje privado.

Ahora, lo único que se tiene que hacer es enviar el mensaje y ver qué usuarios reciben el mensaje con el doble check gris.

Si se queda solo con un único check, el mensaje se ha enviado pero no se ha recibido. Si pasados unos días hay usuarios que siguen sin recibirlo, esta persona lleva todo ese tiempo sin usar WhatsApp o simplemente te ha bloqueado. Y al tenerlos todos en una lista de difusión, se verá de una vez todos los posibles bloqueos.