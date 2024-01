Aumenta el boleto de colectivo: ¿cuánto costará desde este jueves?

Los mendocinos deben prepararse para un nuevo aumento en el boleto del transporte público de pasajeros. El incremento se registrará desde mañana e impactará también en los recorridos de media y larga distancia. La medida fue comunicada por Natalio Mema en octubre del 2023 y forma parte de un aumento gradual de los servicios que funcionan en la provincia.

En Mendoza el boleto de colectivo tiene un valor de $160, sin embargo, desde mañana el costo del mismo ascenderá a los $200 la tarifa plana según el decreto Nº2198 firmado por el exgobernador Rodolfo Suarez el 23 de octubre pasado. Este aumento forma parte del tercer tramo de incrementos acordados luego de la audiencia pública que se llevó a cabo entre las empresas de transporte y el gobierno provincial.

Desde el Gobierno aseguraron que la tarifa está por debajo del costo que debería tener tras los últimos aumentos de combustibles y la suba del tipo de cambio oficial. A pesar de eso indicaron que, "no está previsto un aumento por fuera de lo estipulado en la audiencia de noviembre a través del cual se fijaron tres incrementos a aplicar durante diciembre, enero y febrero". "Debido a los nuevos costos que tenemos que afrontar, es posible que retomemos la discusión sobre el costo del boleto pero no hay decisiones tomadas al respecto, no se aplicarán aumentos por fuera de lo estipulado en la audiencia de noviembre", dijo el titular de la dirección de Transporte de Mendoza, Luis Borrego.

El boleto de colectivo tendrá un costo de $200 a partir de mañana

Así quedan las tarifas a partir de mañana

La tarifa para el Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros del Área Metropolitana de Gran Mendoza Mediante Ómnibus, incluido el Metrotranvía Urbano, queda fijada según el siguiente detalle:

Estudiante primario: $80

Estudiante secundario: $100

Estudiante universitario: $100

Personal de bomberos voluntarios: gratuito, 100% de descuento

Celadores: gratuito, 100% de descuento

Personal docente: gratuito, 100% de descuento

Personas con discapacidad: gratuito, 100% de descuento

Jubilados: $100

Mayores de 70 años: gratuito, 100% de descuento

Usuarios frecuentes o tarifa general: $200 (desde el viaje 1 al 20), $120 (desde el viaje 21 al 40), $100 (desde el viaje 41 al 80) y $160 (a partir del viaje 81).

Ley 7811: gratuito, 100% de descuento

"Todos los abonos mantendrán los mismos tipos, cantidad de viajes y descuentos, vigentes a la fecha, sin perjuicio de aquellos beneficios que pudieran incorporarse en el futuro", expresa el decreto en relación a los abonos.