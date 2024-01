Cuánto dinero puedo tener en Mercado Pago sin declarar en enero 2024

En la era digital, las billeteras virtuales se han convertido en una herramienta esencial para las transacciones cotidianas. Mercado Pago, una de las plataformas más utilizadas en Argentina, ofrece una amplia gama de funciones, desde pagos con QR hasta inversiones y rendimientos. Sin embargo, es fundamental comprender que, al igual que los bancos, Mercado Pago está sujeto a regulaciones tributarias, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) supervisa de cerca las transacciones realizadas a través de esta plataforma.

AFIP y la vigilancia de movimientos en Mercado Pago:

En el transcurso del año pasado, la AFIP actualizó los montos mínimos que activan la obligación de reportar los movimientos financieros de los usuarios en Mercado Pago. Estos cambios buscan mejorar la transparencia y garantizar que las declaraciones fiscales sean congruentes con las transacciones reales.

Es importante aclarar que como tal no existe un monto máximo de dinero que se puede ingresar en Mercado Pago de forma mensual, ya que todo dependerá de la situación particular de cada usuario, si está en relación de dependencia o no, si tiene ingresos consistentes o no, entre otras posibilidades.

Desde qué monto reportan en Mercado Pago:

Transferencias Mayores a $400.000: Cualquier transferencia realizada o recibida en Mercado Pago , o plataformas financieras similares, que supere los $400.000 deberá ser informada a la AFIP . Este límite se incrementó desde los $200.000 por operación del período anterior.

Ingresos y Egresos Totales Mayores a $120.000: La AFIP también requiere que se informen los ingresos y egresos totales durante el período de informe si alcanzan o superan los $120.000.

también requiere que se informen los ingresos y egresos totales durante el período de informe si alcanzan o superan los $120.000. Saldos Mayores a $200.000: Los saldos en las cuentas de Mercado Pago al último día hábil del mes informado, iguales o superiores a $200.000, también están sujetos a reporte.

Los usuarios de Mercado Pago deben estar al tanto de estas regulaciones y asegurarse de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Este sistema de vigilancia tiene como objetivo principal asegurar la coherencia entre los ingresos declarados por los contribuyentes y las transacciones realizadas efectivamente. La AFIP utiliza esta información para fiscalizar las actividades de los usuarios y prevenir discrepancias en las presentaciones fiscales.

¿Qué sucede si excedes los límites establecidos por la AFIP en Mercado Pago?

Si un usuario excede los montos especificados por la AFIP, el ente podría contactarse con el titular de la cuenta en Mercado Pago. En ese caso, se le podría solicitar la presentación de documentos que respalden los fondos y las transacciones realizadas. Algunos de los documentos que podrían requerirse incluyen:

Facturas emitidas en los últimos seis meses.

Comprobantes de cobros jubilatorios.

Recibos de sueldo.

Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos.

Para evitar complicaciones y sanciones, los usuarios de Mercado Pago deben estar al tanto de estas regulaciones y asegurarse de cumplir con sus obligaciones tributarias. Mantener la información actualizada y contar con la documentación respaldatoria puede ser crucial en caso de que la AFIP solicite aclaraciones.