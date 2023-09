Una profesión esencial de la medicina celebra hoy su día

La principal función de la instrumentadora quirúrgica es asistir al cirujano en la cirugía alcanzándole el instrumental propio según la técnica que se esté desarrollando y debe anticiparse a los pasos del cirujano para no perder tiempo en algún imprevisto intraquirúrgico. Asimismo, la instrumentadora controla la bioseguridad del instrumental, los insumos y la aparatología del quirófano. Siempre hay dos instrumentadoras: la aséptica, que está cambiada con el cirujano, y la circulante, que es la que alcanza todo lo que necesita la instrumentadora cambiada con el cirujano y con movimientos propios del quirófano.

Hoy en día las funciones de la instrumentación han abarcado más roles. Ser jefa de quirófano implica hacer la gestión de toda la planta quirúrgica en cuanto al inventario de suturas, instrumental e insumos específicos; y más si se dedican a la alta complejidad, logística, supervisión del personal. Para mí, ser instrumentadora no es sólo algo técnico sino también humano lo más importante es poder acompañar al paciente desde que ingresa al quirófano, se acuesta en la camilla; asimismo, poder tranquilizarlo (pensar que es un mundo que no es conocido; hay muchos aparatos, cirujanos, instrumentadoras, técnicos, etcétera, cada uno metido en su rol y el paciente confiando su vida a personas que no conoce a excepción de su cirujano).

Tomarle la mano hasta que se duerma y luego, al finalizar la cirugía, estar a su lado y llevarlo a recuperación con una voz suave para un despertar tranquilo. Esta profesión siempre me gustó porque uno asiste al paciente desde el inicio de la vida hasta el final de la misma. En el quirófano se viven muchas situaciones: corridas por emergencias, sangrados, partos prematuros, etcétera. Siempre digo que en un quirófano se viven los distintos momentos de la vida en fracciones de minutos.

En el quirófano se viven muchas situaciones.

Lamentablemente, la medicina se ha endurecido mucho y el paciente pasó a ser un “cliente” pero, en el quirófano podemos hacer la diferencia. Siempre tengo en cuenta que ingresa una persona con su vulnerabilidad, miedos e historia y eso siempre hay que respetarlo. Cuidar su pudor, responder las veces que sea necesario lo que pregunte reiteradas veces y hasta mi último día de ejercer esta profesión nunca soltarle la mano mientras lo duermen; en ese momento, están en la situación más indefensa que les toca vivir.

Ojalá, sobre todo las futuras instrumentadoras, no las traten como una vesícula, apéndice, hígado, etcétera, sino como seres humanos que tienen nombre, apellido, familia y toda una historia detrás. Poder acompañar a la mamá que acaba de tener a su bebé, festejar que se pudo salvar de algo grave, acompañar cuando las cosas no salen bien.

Hoy en día las funciones de la instrumentación han abarcado más roles.

Quirófano no solo es un lugar “frío” por toda su aparatología sino a la vez es un mundo de emociones en toda su expresión.

* Florencia Isola, instrumentadora quirúrgica y jefa de quirófano.