La idea con la que buscan que un grupo de personas viaje gratis en el transporte público de Mendoza

Este viernes ingresó en la Legislatura un proyecto del candidato a vicegobernador y diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, que busca exceptuar del pago del boleto del transporte público a los deportistas mendocinos creando el "Boleto Deportivo Gratuito Universal". Los detalles de la propuesta.

El proyecto indica que el objetivo es "crear el "Boleto Deportivo Gratuito Universal" que permitirá a todos los deportistas viajar gratis en los medios de transporte público de pasajeros, para desarrollar actividades deportivas, en clubes, asociaciones, centros deportivos o cualquier otra organización deportiva de la sociedad civil donde se desarrollen estas actividades dentro de la provincia de Mendoza. Mediante este proyecto se busca trabajar en políticas públicas que generen posibilidades e inclusión para muchos jóvenes y adultos que hoy en día, debido a la situación macro y micro económica que se presenta, no pueden realizar de forma regular".

El candidato a vicegobernador del Partido Verde, que comparte fórmula con Mario Vadillo, aclaró que: "Desde este bloque hemos asumido un compromiso con todos los deportistas de Mendoza, sabiendo que el deporte no sólo es actividad física, si no también contención social, afectiva y emocional para personas de sectores vulnerables, es por ello que es necesario bregar por políticas que hagan del deporte una actividad accesible, evitando un costo extra que impacta en las economías de personas con bajos recursos. Es sabido que la realización de cualquier deporte, y mas de manera federada o competitiva demanda altos costos para familias o los mismos deportistas, es por eso que desde la provincia de Mendoza se puede dar un paso para colaborar con el esfuerzo que realizan todos los deportistas que entrenan dentro del territorio provincial, o asisten a eventos, encuentros, etc.; brindándoles accesibilidad con gratuidad garantizada para moverse en el transporte público".

Y sostuvo que será una medida de gran importancia para los clubes de la provincia ya que podría beneficiar a sus deportistas con "apoyo e incentivo" para que los mismos continúen realizando la actividad física y que el costo del traslado no sea un impedimento.

El proyecto de ley cuenta con siete artículos y entre ellos se destaca que los beneficiarios también serían los deportistas amateur y no solamente los federados que practiquen cualquier deporte en la provincia. Se incluye a los entrenadores que acrediten de manera fehaciente la necesidad de gozar de este derecho. Se prevé una cobertura para aquellos que vayan desde su domicilio hasta el lugar de entrenamiento sea público o privado, mientras que uno de los artículos aclara que podría ser utilizado durante todos los días del año.

Para aquellos que sean deportistas menores de edad y viajen con un mayor a realizar la actividad física se les extenderá (al acompañante) también la gratuidad del servicio público en caso de que el proyecto sea debatido, votado y comience a regir en la provincia.

El documento completo