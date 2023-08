Qué pronostican para el mercado inmobiliario si se dolariza la economía

Tras el primer lugar obtenido en el resultado de las PASO por parte de Javier Milei, la idea del candidato presidencial sobre una dolarización de la economía dejó de ser una propuesta más.

Aunque todo puede pasar de acá a las elecciones de octubre, las chances de que el líder libertario llegue a la presidencia son más concretas hoy que hace dos semanas, cuando todo se limitaba a encuestas poco confiables. Este posible cambio monetario, propondría nuevas reglas de juego para toda la economía.

Si bien el mercado inmobiliario, en el segmento de la compra-venta, ya opera bajo la tutela del dólar desde hace años, no lo hace dentro de un esquema de dolarización completo por lo que puede haber diferencias.

Sólo los precios de las propiedades se manejan, de manera informal, en esa moneda, pero no sucede lo mismo con los ingresos de los compradores. Por otro lado, recién ahora se está generalizando el valor de los alquileres en billetes estadounidense, también como resultado de un acuerdo entre las partes, pero no dentro de los marcos legales.

En caso de implementarse la propuesta de Milei, el sector inmobiliario no estaría ajeno al impacto de la medida.

“Al tratarse de un mercado que dependerá de la disposición o no de los dólares y no habiendo líneas de crédito, en principio no debería afectar al mercado ni en forma positiva ni negativa. No es un mercado que depende tanto del ahorro sino del crédito. Si hubieran líneas de crédito y estando dolarizado el mercado inmobiliario, debería ser positivo en ese aspecto”, explicó a MDZ, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Aunque no sea el mismo esquema económico, el antecedente más cercano de una generalización del uso del dólar en la Argentina se produjo durante la convertibilidad, en la década del 90.

Si bien los salarios no se pagaban en dólares, la libre disponibilidad de esa moneda funcionaba como si así fuera. Cualquier persona podía acceder a esa divisa sin inconveniente.

El resultado de ese proceso fue una reactivación de la compraventa de inmuebles y un aumento del valor de las propiedades, aunque esto se debió no tanto a la moneda de transacción sino a las condiciones macroeconómicas que se generaron.

“Más allá del tema de cómo puede impactar una dolarización general de la economía en el mercado inmobiliario, la clave pasa por lo que se produzca en un contexto macro. El problema en la Argentina es la inflación que genera una gran inestabilidad. Si la dolarización lograra bajar la inflación a los niveles normales que tienen otros países, toda la economía mejoraría y eso repercutiría en el sector inmobiliario con una mejora sólida”, señaló el empresario inmobiliario Norberto Lepore, presidente de la inmobiliaria Lepore.

En esa línea se expresó también Guillermo González, dueño de la inmobiliaria Araks: “La dolarización lo que busca es la estabilidad y con estabilidad se puede crecer. Sin estabilidad, tampoco se puede proyectar. La estabilidad, entonces, permite crecer y proyectar a largo plazo, algo que es vital para la compraventa de inmuebles y también le permite a los bancos la posibilidad de poder financiar. El crédito es una pieza fundamental para este sector. El mercado inmobiliario, sin crédito, no crece en ningún lugar del mundo.”

La coincidencia sobre la necesidad de estabilidad para que se reactive el mercado inmobiliario es generalizada, porque de su mano llega la financiación puede multiplicar las operaciones.

En un contexto como el actual, con valores de propiedad altos y salarios con bajo poder adquisitivo, el crédito que se requiere debe ser a muy largo plazo, de entre 20 y 30 años.