La inteligencia artificial, una aliada en la investigación informática forense

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que se recopila y analiza la evidencia digital en investigaciones legales y judiciales. A través de la utilización de herramientas de procesamiento de datos, machine learning y análisis de volúmenes masivos de evidencia digital, la IA puede ayudar a identificar, documentar e interpretar información relevante para una investigación.

¿Cuáles son sus ventajas?

Una de las principales ventajas de utilizar IA en la recolección de la evidencia digital es su capacidad para procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo. Esto permite a los especialistas de la informática forense analizar rápidamente grandes volúmenes de información y encontrar patrones y conexiones que podrían ser difíciles de detectar manualmente. Por ejemplo, si se está investigando un caso de fraude financiero, la IA podría analizar rápidamente millones de transacciones para identificar patrones sospechosos o actividades inusuales.

Además, la IA también puede ayudar a mejorar la precisión y confiabilidad de la evidencia digital recolectada. Al utilizar algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático, se puede identificar y filtrar información irrelevante o engañosa, lo que ayuda a garantizar que solo se utilice evidencia precisa y confiable en una investigación. Esto es especialmente importante en casos donde la evidencia digital es crucial para resolver el caso, como en investigaciones de delitos informáticos.

Otra ventaja de utilizar IA en la recolección de evidencia digital es su capacidad para aprender y mejorar con el tiempo. A medida que se procesan más datos, los algoritmos de aprendizaje automático pueden mejorar su precisión y eficiencia, lo que permite a los investigadores obtener resultados más precisos y confiables con el tiempo.

Una ventaja de utilizar IA en la recolección de evidencia digital es para aprender y mejorar. Foto: Freepick.

De todos modos, y más allá de los beneficios que aporta a la investigación informática forense, es importante tener en cuenta que para el tratamiento de la evidencia digital se deben seguir los principales marcos de mejores prácticas existentes llevadas a cabo por profesionales forenses especializados en esta tarea, quienes se encuentran especialmente capacitados en el tema y conocen con exhaustividad las características que presenta la prueba digital.

No olvidemos que presenta especificidades propias que la hacen diferente a otros tipos de pruebas. Es muy frágil (puede ser fácilmente eliminada y modificada sin dejar rastros), reproducible (pueden hacerse copias de esa información y ser siempre original), y anónima (no se puede vincular a una persona, excepto que tenga firma digital incorporada al documento). Por lo cual seguir los lineamientos establecidos para una adecuada recopilación es imprescindible para poder asegurar inequívocamente que la información recabada como prueba es la misma en el tiempo y garantizar su cadena de custodia (esto es, quién la extrajo, por qué, a quién se la entregó, etc.).

* Ing. Pablo Rodríguez Romeo (MP 2411 - MN 5117) – Perito Informático Forense, especialista en Seguridad - Socio del Estudio CySI de Informática Forense.