Mamás de bebés fallecidos en el Neonatal responsabilizaron al Ministerio de Salud

“Hace un año, nuestra historia que ya venía cargada de mucho dolor cambiaba y se ponía aún más cruel. Hace un año y por los medios nos enterábamos que no habías muerto, sino que te habían matado. Este camino no fue nada fácil con todos los sentimientos que empezamos a transitar y chocarnos de frente con la deshumanidad y la impunidad. Pero si algo me mantuvo siempre de pie (aunque por momentos fue muy complicado) fue el AMOR y así quiero seguir transitando. Recordándote así de hermoso”, escribió ayer viernes en su cuenta de Twitter Vanessa Cáceres.

Y cerró: “Fran.. bebito mío, acá tu mamá no se va a rendir hasta llegar a la justicia que tanto necesitamos. Te amamos! Desde siempre y para siempre”.

Vanessa es una de las cinco mamás cuyos bebés fallecieron entre el 18 de marzo y el 6 de junio del año 2022 en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba, y que derivó en una investigación judicial que ayer viernes cumplió un año a cargo del fiscal Raúl Garzón.

El tuit de Vanessa Cáceres, una de las mamás de los bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba. Foto: Captura de pantalla

Vanessa fue también quien ayer, durante la marcha de velas y la suelta de globos que se realizó a partir de las 18 horas en las puertas del hospital, leyó el duro comunicado que escribieron los familiares de los recién nacidos que, tras un embarazo y un parto sin complicaciones, fueron asesinados o sobrevivieron tras días de estar en grave estado. Los informes de las autopsia confirmaron el año pasado que las muertes ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado "por exceso de potasio inyectada de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

Por el caso hay nueve imputados. La única detenida en la cárcel de Bouwer es la enfermera Brenda Agüero, acusada de homicidio calificado por aplicar un método insidioso y por ocho intentos de homicidio. La exdirectora del hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, está imputada de encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica y cuenta con prisión domiciliaria, otorgada por la edad y su estado de salud.

Los otros imputados son el exministro de Salud, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud de la provincia de Córdoba, Pablo Carvajal y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salemem imputados por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”. Marta Gómez Flores y Adriana Morales, del área de neonatología, acusadas de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”; la exsubdirectora médica del Hospital Materno Neonatal, Claudia Ringelheim y a la exjefa de enfermeras Alicia Ariza, también por “omisión de los deberes de funcionario público”.

Un duro comunicado

El viernes por la noche se realizó una emotiva marcha realizada con velas y suelta de globos al cumplirse un año de que saliera a la luz la causa. En ese marco, los familiares de dichos recién nacidos y de los de aquellos que sobrevivieron al ataque sufrido en el nosocomio provincial (otros ocho casos), se manifestaron pidiendo Justicia.

También se dio lectura a un fuerte documento, en el que los padres apuntaron contra los responsables del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba en ese momento: "Nos dimos cuenta que ahora somos la voz de nuestros hijos y que teníamos que luchar para pedir justicia. A lo largo de este tiempo transitamos por tantas cosas, vimos lo mal que funciona el sistema de salud desde hace años, y nos gustaría aclarar que no hablamos de todo el personal de salud, porque muchos de ellos trabajan con vocación, pero algunos no actuaron a tiempo", recriminaron. La marcha de velas y la suelta de globos se realizó el viernes por la noche en las puertas del hospital Materno Neonatal. Foto: Twitter Marcelo Cossar.

"Y aquí va el reclamo para aquellos que eligieron callar situaciones que hasta el momento eran por lo menos sospechosas. Pero a los que los directivos del hospital y el Ministerio de Salud les hicieron creer que se estaba trabajando y que no debían decir nada porque estaba bajo secreto de sumario. Secreto de sumario hubieran sido si los casos hubieran pasado a la justicia, que era lo que correspondía ante una muerte dudosa. Pero lejos de eso, decidieron jugar a los investigadores, haciendo la famosa investigación administrativa, y los bebés seguían muriendo", indicaron en el documento que fue leído en las puertas de hospital Materno Neonatal.

"Como siempre dijimos, las responsabilidades no se agotan en una sola persona. Queremos seguir confiando en una salud pública que nos pertenece a todos. Pero para eso las personas que están a cargo de controlar estos lugares deben ser capaces de hacerlo como corresponde, y elegir personas capacitadas y con compromiso; que no sean elegidos por poder. Y acá es donde va la responsabilidad de los más altos cargos de los gobiernos. Ellos se tienen que hacer responsables. Hoy, todas estas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos y toda una sociedad quieren recordarles que no vamos a parar hasta que llegue la justicia que tanto esperamos. Para que se haga justicia por los bebés del neonatal", concluyeron.